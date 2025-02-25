Випускали 42 роки: найвідомішу чеську вантажівку зняли з виробництва (фото)

Вантажні Tatra T815 виробляли з 1983 року і всього зібрали понад 158 тисяч авто. Модель відома в Україні, а також шість разів вигравала в ралі "Париж-Дакар".

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Tatra припинила випуск своєї найвідомішої вантажної моделі T815. Сьогодні, 25 лютого, з конвеєра у чеському місті Копрживниці зійшов останній екземпляр знаменитого авто. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

За 42 роки зібрали 158 065 Tatra T815 Фото: auto.cz

Фінальною стала Tatra T815-2 Terra із подовженою чотиридверною кабіною. Невдовзі вона стане спецавтомобілем для чеських пожежників.

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Tatra T815 – модель-довгожитель, адже її випускали із січня 1983 року. Усього зібрано 158 065 автомобілів. Чимало цих вантажівок потрапили до України і їх і досі можна помітити на наших дорогах. Вони значно відоміші українцям, аніж інноваційні легкові Tatra.

Самоскиди Tatra T815 добре відомі в Україні Фото: auto.cz

Конструкція вантажного авто доволі нетипова, проте звична для Tatra. В основі Tatra 815 лежить хребтова рама. Тривалий час модель комплектували виключно дизелями повітряного охолодження, проте пізніші моделі отримали дизельні двигуни Cummins, Deutz та MTU з рідинним охолодженням.

Гоночні Tatra T815 шість разів вигравали ралі "Париж-Дакар" Фото: auto.cz

За 42 роки вантажівка Tatra T815 отримала велику кількість різноманітних версій та неодноразово проходила модернізацію. Створювали і гоночні варіанти моделі, на яких Карел Лопрайс шість разів вигравав знамените ралі "Париж-Дакар". Крім того, на шасі Tatra T815 створили чимало військової техніки, яку використовують і в ЗСУ.

До речі, мало хто знає, що у 90-х було створено швидкісні середньомоторні суперкари Tatra.

Також Фокус розповідав, що у виробництво збираються повернути найгірше авто 80-х.