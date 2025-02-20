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Авто

Найгірше авто 80-х планують повернути на ринок (фото)

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Хетчбек Zastava Yugo отримає сучасного наступника

Новий Yugo планують презентувати у Белграді в 2027 році. Бюджетний хетчбек нагадуватиме оригінальну модель 1980 року та отримає невеликий бензиновий двигун.

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Компактний Yugo може повернутися у виробництво. Знамениту бюджетну модель планують відродити у Сербії. Про це повідомляє видання Auto Express.

Новий Yugo планує створили університетський професор Александар Бєліч. Він викупив права на торгову марку Yugo і вже почав розробку моделі. Її планують презентувати Belgrad Expo 2027 року.

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Новий Yugo буде схожий на оригінальну модель 1980 року

Опубліковано і перші зображення авто. Над його зовнішністю працює молодий стиліст Дарко Марчета. У рубаному дизайні тридверного хетчбека проглядаються риси оригінального Zastava Yugo 1980 року. До речі, прообраз цього авто був у колекції Тома Хенкса.

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Разом із тим, новий Yugo отримає сучасні риси на кшталт світлодіодних фар та колісних дисків великого діаметру, а його передній бампер має агресивніший вигляд. На даху встановили спойлер.

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Хетчбек оснастять невеликим бензиновим мотором

Новий Yugo планують оснастити бензиновим двигуном невеликого об’єму, проте його виробника поки тримають у секреті. Хетчбек буде недорогим, як і його попередник.

Оригінальний Yugo випускали з 1980 по 2008 рік на югославському (пізніше — сербському) підприємстві Zastava. У основі моделі лежать італійські FIAT 127/128. Бюджетні хетчбек та кабріолет комплектували чотирициліндровими двигунами потужнісю від 45 до 68 сил.

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Zastava Yugo 1980 року

Zastava Yugo експортували і в Європі вона прославилася своєю ненадійністю та бюджетністю. Зокрема, видання Complex визнало його найгіршим авто 80-х, також Yugo потрапив до списку найгірших машин усіх часів від Time. Джеремі Кларксон у шоу Top Gear назвав хетчбек "ненависним".

До речі, нещодавно повернули на ринок знаменитий італійський спорткар 90-х.

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