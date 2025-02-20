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Авто

Худшее авто 80-х планируют вернуть на рынок (фото)

Zastava Yugo, Zastava Yugo 1980, новый Yugo
Хэтчбек Zastava Yugo получит современного преемника

Новый Yugo планируют презентовать в Белграде в 2027 году. Бюджетный хэтчбек будет напоминать оригинальную модель 1980 года и получит небольшой бензиновый двигатель.

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Компактный Yugo может вернуться в производство. Знаменитую бюджетную модель планируют возродить в Сербии. Об этом сообщает издание Auto Express.

Новый Yugo планирует создали университетский профессор Александар Белич. Он выкупил права на торговую марку Yugo и уже начал разработку модели. Ее планируют презентовать Belgrad Expo 2027 года.

новый Yugo, Zastava Yugo, Zastava Yugo 1980 Fullscreen
Новый Yugo будет похож на оригинальную модель 1980 года

Опубликованы и первые изображения авто. Над его внешностью работает молодой стилист Дарко Марчета. В рубленном дизайне трехдверного хэтчбека просматриваются черты оригинального Zastava Yugo 1980 года. К слову, прообраз этого авто был в коллекции Тома Хэнкса.

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Вместе с тем, новый Yugo получит современные черты вроде светодиодных фар и колесных дисков большого диаметра, а его передний бампер выглядит более агрессивно. На крыше установили спойлер.

Zastava Yugo, Zastava Yugo 1980, новый Yugo Fullscreen
Хэтчбек оснастят небольшим бензиновым мотором

Новый Yugo планируют оснастить бензиновым двигателем небольшого объема, однако его производителя пока держат в секрете. Хэтчбек будет недорогим, как и его предшественник.

Оригинальный Yugo выпускали с 1980 по 2008 год на югославском (позже — сербском) предприятии Zastava. В основе модели лежат итальянские FIAT 127/128. Бюджетные хэтчбек и кабриолет комплектовались четырехцилиндровыми двигателями мощностью от 45 до 68 сил.

Zastava Yugo 1980, Zastava Yugo Fullscreen
Zastava Yugo 1980 года

Zastava Yugo экспортировали и в Европе она прославилась своей ненадежностью и бюджетностью. В частности, издание Complex признало его худшим авто 80-х, также Yugo попал в список худших машин всех времен от Time. Джереми Кларксон в шоу Top Gear назвал хэтчбек "ненавистным".

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