Худшее авто 80-х планируют вернуть на рынок (фото)

Новый Yugo планируют презентовать в Белграде в 2027 году. Бюджетный хэтчбек будет напоминать оригинальную модель 1980 года и получит небольшой бензиновый двигатель.

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Компактный Yugo может вернуться в производство. Знаменитую бюджетную модель планируют возродить в Сербии. Об этом сообщает издание Auto Express.

Новый Yugo планирует создали университетский профессор Александар Белич. Он выкупил права на торговую марку Yugo и уже начал разработку модели. Ее планируют презентовать Belgrad Expo 2027 года.

Новый Yugo будет похож на оригинальную модель 1980 года

Опубликованы и первые изображения авто. Над его внешностью работает молодой стилист Дарко Марчета. В рубленном дизайне трехдверного хэтчбека просматриваются черты оригинального Zastava Yugo 1980 года. К слову, прообраз этого авто был в коллекции Тома Хэнкса.

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Вместе с тем, новый Yugo получит современные черты вроде светодиодных фар и колесных дисков большого диаметра, а его передний бампер выглядит более агрессивно. На крыше установили спойлер.

Хэтчбек оснастят небольшим бензиновым мотором

Новый Yugo планируют оснастить бензиновым двигателем небольшого объема, однако его производителя пока держат в секрете. Хэтчбек будет недорогим, как и его предшественник.

Оригинальный Yugo выпускали с 1980 по 2008 год на югославском (позже — сербском) предприятии Zastava. В основе модели лежат итальянские FIAT 127/128. Бюджетные хэтчбек и кабриолет комплектовались четырехцилиндровыми двигателями мощностью от 45 до 68 сил.

Zastava Yugo 1980 года

Zastava Yugo экспортировали и в Европе она прославилась своей ненадежностью и бюджетностью. В частности, издание Complex признало его худшим авто 80-х, также Yugo попал в список худших машин всех времен от Time. Джереми Кларксон в шоу Top Gear назвал хэтчбек "ненавистным".

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