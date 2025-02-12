Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернули на рынок (фото)

Новый Maserati Shamal стал более современным, роскошным и ярким на вид. 550-сильный турбомотор позволяет развивать 290 км/ч.

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В Италии возродили спортивное купе Maserati Shamal 1990 года. Знаменитая модель возвращается в производство и первые ее экземпляры уже показали. Об этом сообщается на сайте компании Modena Automobili.

Купе сохранило оригинальную платформу, однако его кузов полностью новый

Именно эта фирма будет производить новый Maserati Shamal. Шасси авто осталось оригинальным (его берут у модели Biturbo и реставрируют), а вот кузовные панели полностью новые — изготовленные из карбона и стали.

Дизайн Maserati Shamal стал более агрессивным с расширенными крыльями, обвесом, 18-дюймовыми дисками и задним антикрылом. Купе сохраняет характерную прямоугольную решетку радиатора и четыре фары, однако оптика стала светодиодной.

Дизайн Maserati Shamal стал более агрессивным

Компоновку салона Maserati Shamal не меняли, однако установили спортивный руль и кресла Recaro Classic LX. Также появились цифровой щиток приборов и мощная акустика (можно выбрать Alpine, Bose или JBL). В отделке использовали дорогую кожу и алькантару.

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Под капотом установлен доработанный 3,0-литровый V6 твин-турбо от Maserati Ghibli. Его отдачу увеличили до 500 л.с. и 550 Нм, а также установили спортивный выхлоп. С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Салон отделали кожей и алькантарой

Всего изготовят всего 33 купе Maserati Shamal. Стоимость автомобиля составит 585 000 евро.

Кстати, недавно на рынок вернули знаменитый седан Mercedes 190 в заряженной версии.

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