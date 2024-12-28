Классика в новом формате: знаменитые Rolls-Royce 70-х вернут в производство (фото)

Электромобили Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow оснастили 400-сильной установкой, а их запас хода превышает 320 км. Авто оснастят камерой, а также электроприводом и вентиляцией кресел.

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Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche получат новую жизнь. Их начали превращать в электромобили. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Rolls-Royce Silver Shadow

Необычный тюнинг Rolls-Royce выполняет британская компания Evice. Первые прототипы электрокаров уже готовы и проходят испытания, а производство планируют начать весной 2026 года.

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Для Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow разработали силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью 400 л. с. Это вдвое больше, чем у бензинового двигателя стандартной модели.

Прототипы электрокаров уже тестируют

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 320 км, а 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, электромобили Rolls-Royce получат активную подвеску и более мощные тормоза.

Запас хода авто превышает 320 км

Дизайн Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow не претерпел изменений, знакомым остается и стиль салона. Вместе с тем, электрокары будут комплектоваться современным оборудованием — кондиционером, мощной аудиосистемой, сенсорным дисплеем, камерой, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.

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