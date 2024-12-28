Класика в новому форматі: знамениті Rolls-Royce 70-х повернуть у виробництво (фото)

Електромобілі Rolls-Royce Corniche і Silver Shadow оснастили 400-сильною установкою, а їх запас ходу перевищує 320 км. Авто оснастять камерою, а також електроприводом і вентиляцією крісел.

Related video

Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche отримають нове життя. Їх почали перетворювати на електромобілі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Rolls-Royce Silver Shadow

Незвичний тюнінг Rolls-Royce виконує британська компанія Evice. Перші прототипи електрокарів уже готові і проходять випробування, а виробництво планують розпочати навесні 2026 року.

Важливо

Українці під час війни придбали 13 електричних Rolls-Royce за $600 000, — ЗМІ (відео)

Для Rolls-Royce Corniche і Silver Shadow розробили силову установку з двома електромоторами загальною потужністю 400 к. с. Це вдвічі більше, аніж у бензинового двигуна стандартної моделі.

Прототипи електрокарів уже тестують

Акумуляторна батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 320 км, а 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку. Крім того, електромобілі Rolls-Royce отримають активну підвіску та потужніші гальма.

Запас ходу авто перевищує 320 км

Дизайн Rolls-Royce Corniche та Silver Shadow не зазнав змін, знайомим залишається і стиль салону. Разом із тим, електрокари комплектуватимуть сучасним обладнанням – кондиціонером, потужною аудіосистемою, сенсорним дисплеєм, камерою, електроприводом, підігрівом та вентиляцією крісел.

Раніше Фокус розповідав про екстравагантний тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory.

Також ми писали про відроджений Mercedes-Benz 190.