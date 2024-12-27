Українці під час війни придбали 13 електричних Rolls-Royce за $600 000, — ЗМІ (відео)

Розкішний електромобіль Rolls-Royce Spectre виявився досить популярним серед заможних українів. 585-сильне купе коштує приблизно 600 000 доларів.

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Попри війну в Україні активно купують дорогі елітні автомобілі. Зокрема, українці вже придбали 13 новітніх електромобілів Rolls-Royce Spectre. Це встановило розслідування "Української правди".

Перший електромобіль Rolls-Royce Spectre привезли в Україну в жовтні 2023 року. За його кермом бачили водія, схожого на народного депутата Геннадія Вацака, який володіє кількома Rolls-Royce. Проте варто відзначити, що у представництві компанії-імпортера Фокусу повідомили, що конкретно це авто використовувалося як тестове в автосалоні.

Перший Rolls-Royce Spectre привезли в Україну в жовтні 2023 року Фото: luxurycars.ukraine

Одразу три електромобілі Rolls-Royce Spectre на українських номерах бачили в Монако. Низку авто вивезли за кордон одразу після реєстрації. В Україні електрокари бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.

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Серед власників та осіб, які користуються Rolls-Royce Spectre, "Українська правда" називає колишнього депутата Віталія Хомутинніка, бізнесменів Михайла Бакуненка, Єгора Маслєннікова, Олену Силенко, а також доньку підприємця Сергія Хановича, Юлію Карцигіну.

Rolls-Royce Spectre коштує приблизно 600 000 доларів Фото: luxcar_of_ua

Нагадаємо, що електромобіль Rolls-Royce Spectre коштує приблизно від 600 000 доларів. Розкішне 5,5-метрове купе оснащене 585-сильною установкою та здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с та розвинути 250 км/год. Запас ходу становить 515 км.

До речі, нещодавно в Києві бачили новий Rolls-Royce Spectre в нестандартному забарвленні.

Також Фокус розповідав про екстравагантний тюнінг Rolls-Royce Cullinan.