Екстравагантний дизайн і 720 сил: Rolls-Royce Cullinan отримав ексклюзивні версії (фото)

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory збільшив потужність двигуна V12 до 720 сил. Кросовер отримав карбоновий обвіс, а його салон став розкішнішим.

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Кросовер Rolls-Royce Cullinan недавно пройшов модернізацію і тюнери взялися за доопрацювання нової моделі. Першими свої проєкти презентували в німецькому ательє Mansory – світлини авто з’явилися на його сайті.

Для авто доступне підсвычування решітки радіатора Фото: Mansory Спортивний вихлоп доповнили величезними "соплами" Фото: Mansory

У Mansory запропонували тюнінг Rolls-Royce Cullinan 2025 за двома програмами, які дещо відрізняються. Утім, у будь-якому випадку дизайн буде дуже екстравагантним.

Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав карбонові капот, обвіс, спойлер та декор. Авто занизили та оснастили 24-дюймовими кованими дисками FD.15 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24. За доплату пропонують підсвічування решітки радіатора.

Кросовер отримав 24-дюймові ковані диски Фото: Mansory Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще розкішнішим. В оздобленні використані шкіра і карбон, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. Традиційно можна обрати яскраві кольори.

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Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зачепив і двигун. Віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили до 720 к. с. і 1050 Н∙м. Крім того, можуть встановити спортивний вихлоп із величезними "соплами".

Салон оздобили дорогою шкірою і карбоном Фото: Mansory

Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Середня витрата пального – 19,6 л/100 км. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory може сягати мільйона доларів.

До речі, нещодавно кросовер Rolls-Royce Cullinan в тюнінгу Mansory бачили в Києві.

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