Екстравагантний дизайн і 720 сил: Rolls-Royce Cullinan отримав ексклюзивні версії (фото)
Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory збільшив потужність двигуна V12 до 720 сил. Кросовер отримав карбоновий обвіс, а його салон став розкішнішим.
Кросовер Rolls-Royce Cullinan недавно пройшов модернізацію і тюнери взялися за доопрацювання нової моделі. Першими свої проєкти презентували в німецькому ательє Mansory – світлини авто з’явилися на його сайті.
У Mansory запропонували тюнінг Rolls-Royce Cullinan 2025 за двома програмами, які дещо відрізняються. Утім, у будь-якому випадку дизайн буде дуже екстравагантним.
Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав карбонові капот, обвіс, спойлер та декор. Авто занизили та оснастили 24-дюймовими кованими дисками FD.15 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24. За доплату пропонують підсвічування решітки радіатора.
Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще розкішнішим. В оздобленні використані шкіра і карбон, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. Традиційно можна обрати яскраві кольори.Важливо
Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зачепив і двигун. Віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили до 720 к. с. і 1050 Н∙м. Крім того, можуть встановити спортивний вихлоп із величезними "соплами".
Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Середня витрата пального – 19,6 л/100 км. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory може сягати мільйона доларів.
До речі, нещодавно кросовер Rolls-Royce Cullinan в тюнінгу Mansory бачили в Києві.
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