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Авто

Экстравагантный дизайн и 720 сил: Rolls-Royce Cullinan получил эксклюзивные версии (фото)

Rolls-Royce Cullinan, новый Rolls-Royce Cullinan, тюнинг Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan Mansory
Фото: Mansory | Rolls-Royce Cullinan доработали в ателье Mansory

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory увеличил мощность двигателя V12 до 720 сил. Кроссовер получил карбоновый обвес, а его салон стал более роскошным.

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Кроссовер Rolls-Royce Cullinan недавно прошел модернизацию и тюнеры взялись за доработку новой модели. Первыми свои проекты презентовали в немецком ателье Mansory — фотографии авто появились на его сайте.

Rolls-Royce Cullinan Mansory, новый Rolls-Royce Cullinan, тюнинг Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan Fullscreen
Для авто доступно подсвечивание решетки радиатора
Фото: Mansory
роллс-ройс куллинан мансори, Rolls-Royce Cullinan, тюнинг Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan Mansory Fullscreen
Спортивный выхлоп дополнили огромными "соплами"
Фото: Mansory

В Mansory предложили тюнинг Rolls-Royce Cullinan 2025 по двум программам, которые несколько отличаются. Впрочем, в любом случае дизайн будет очень экстравагантным.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил карбоновые капот, обвес, спойлер и декор. Авто занизили и оснастили 24-дюймовыми коваными дисками FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24. За доплату предлагают подсветку решетки радиатора.

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Кроссовер получил 24-дюймовые кованые диски
Фото: Mansory
Rolls-Royce Cullinan, новый Rolls-Royce Cullinan, тюнинг Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan Mansory Fullscreen
Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan сделали еще более роскошным. В отделке использованы кожа и карбон, а подсветка потолка имитирует звездное небо. Традиционно можно выбрать яркие цвета.

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Шик за $600 000: в Киеве заметили новый электрокар Rolls-Royce в интересных цветах (фото)

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan затронул и двигатель. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 720 л. с. и 1050 Н∙м. Кроме того, могут установить спортивный выхлоп с огромными "соплами".

Rolls-Royce Cullinan, новый Rolls-Royce Cullinan, тюнинг Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Cullinan Mansory Fullscreen
Салон украсили дорогой кожей и карбоном
Фото: Mansory

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Средний расход топлива — 19,6 л/100 км. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory может достигать миллиона долларов.

Кстати, недавно кроссовер Rolls-Royce Cullinan в тюнинге Mansory видели в Киеве.

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