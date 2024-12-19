Экстравагантный дизайн и 720 сил: Rolls-Royce Cullinan получил эксклюзивные версии (фото)

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory увеличил мощность двигателя V12 до 720 сил. Кроссовер получил карбоновый обвес, а его салон стал более роскошным.

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Кроссовер Rolls-Royce Cullinan недавно прошел модернизацию и тюнеры взялись за доработку новой модели. Первыми свои проекты презентовали в немецком ателье Mansory — фотографии авто появились на его сайте.

Для авто доступно подсвечивание решетки радиатора Фото: Mansory Спортивный выхлоп дополнили огромными "соплами" Фото: Mansory

В Mansory предложили тюнинг Rolls-Royce Cullinan 2025 по двум программам, которые несколько отличаются. Впрочем, в любом случае дизайн будет очень экстравагантным.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил карбоновые капот, обвес, спойлер и декор. Авто занизили и оснастили 24-дюймовыми коваными дисками FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24. За доплату предлагают подсветку решетки радиатора.

Кроссовер получил 24-дюймовые кованые диски Фото: Mansory Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan сделали еще более роскошным. В отделке использованы кожа и карбон, а подсветка потолка имитирует звездное небо. Традиционно можно выбрать яркие цвета.

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Тюнинг Rolls-Royce Cullinan затронул и двигатель. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 720 л. с. и 1050 Н∙м. Кроме того, могут установить спортивный выхлоп с огромными "соплами".

Салон украсили дорогой кожей и карбоном Фото: Mansory

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Средний расход топлива — 19,6 л/100 км. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory может достигать миллиона долларов.

Кстати, недавно кроссовер Rolls-Royce Cullinan в тюнинге Mansory видели в Киеве.

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