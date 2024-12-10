В Киеве заметили дорогой кроссовер Rolls-Royce с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory включает карбоновый обвес и сразу два спойлера. За доплату улучшают отделку салона и увеличивают мощность двигателя.

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В Киеве засветился необычный кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Роскошное авто получило тюнинг от знаменитого немецкого ателье Mansory. Фото кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В Mansory выполняют тюнинг Rolls-Royce Cullinan по нескольким разным программам, причем иногда он бывает очень экстравагантным. Конкретно этот автомобиль называется Mansory Cullinan Widebody.

Сзади устанавливают сразу два спойлера Фото: Mansory

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan Mansory получил более агрессивные бамперы и обвес, а его колесные арки расширили, чтобы поместить кованые 24-дюймовые диски. Сзади установлены сразу два спойлера. В отделке использован карбон.

На фото можно разглядеть, что салон Rolls-Royce Cullinan отделан светлой кожей. Кроме того, в Mansory предлагают карбоновые вставки.

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Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory может коснуться и двигателя. За доплату мощность 6,75-литрового V12 твин-турбо предлагают увеличить с 571 до 611 или 655 сил. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory зависит от степени доработки и может достигать даже 900 000 долларов.

Кстати, недавно в Киеве видели роскошный электромобиль Rolls-Royce за $600 000.

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