Их существует всего 500: в Украину привезли уникальный мотоцикл от Bentley (фото)

Лимитированный вариант мотоцикла Ducati Diavel выдержан в стилистике Bentley Batur. Байк оснащен 168-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 с.

В Украине презентовали эксклюзивный мотоцикл Ducati Diavel в лимитированной версии for Bentley. Изготовили всего 500 таких байков. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Мотоцикл выдержан в стилистике Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley

Из названия можно догадаться, что мотоцикл является совместной разработкой Ducati и Bentley. Дизайн его бензобака, обтекателей и кованых колесных дисков выдержан в стилистике эксклюзивного Bentley Mulliner Batur, да и зеленый цвет Scarab Green взят из палитры этой модели. Кроме того, в отделке использован карбон, а сиденья обшили алькантарой.

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В основе байка лежит Ducati Diavel V4. Он оснащен 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 168 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до сотни занимает менее чем 3 с.

Мотоцикл способен разогнаться до сотни менее чем за 3 с Фото: Bentley

Цена Ducati Diavel for Bentley в Европе стартует с 58 000 евро, также существует эксклюзивная (тиражом 50 экземпляров) версия Mulliner за 85 000 евро с особым декором. В Украине такой мотоцикл единственный и, по данным сайта ТопЖир, его уже выкупили.

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