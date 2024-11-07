Роскошный брат Porsche Macan: раскрыты подробности первого электромобиля Bentley
Первый электромобиль Bentley будет роскошным городским кроссовером длиной менее, чем 5 метров. Платформу для модели позаимствуют у Porsche Macan.
Первый электромобиль Bentley дебютирует в 2026 году и будет кроссовером. Об этом рассказал СЕО британской компании Франк-Штеффен Валлисер в интервью британскому изданию Autocar.
По его словам, электрокар Bentley — это городской кроссовер с хорошей обзорностью. Его длина составит менее 5 метров, то есть он будет компактнее Bentley Bentayga.
Электромобиль Bentley сохранит традиционные черты марки — мягкую подвеску, роскошный салон, хорошую шумоизоляцию. СЕО Bentley отметил, что разработчики отказались от синтезатора звука бензинового двигателя.Важно
Также он заявил, что электрокроссовер Bentley построен на платформе РРЕ, следовательно он будет близким родственником нового Porsche Macan и Audi Q6 e-tron.
Как известно, электрокары на платформе PPE комплектуются силовыми установками мощностью до 639 л.с. и батареями емкостью до 100 кВт∙ч. Запас хода в отдельных версиях может превышать 600 км.
Новый кроссовер Bentley не будет единственным электрокаром марки. Всего до 2035 года планируют презентовать 10 плагин-гибридных и электрических моделей.
Кстати, недавно стало известно, что мощный электрокроссовер разрабатывает и Mercedes.
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