Роскошный брат Porsche Macan: раскрыты подробности первого электромобиля Bentley

Первый электромобиль Bentley будет роскошным городским кроссовером длиной менее, чем 5 метров. Платформу для модели позаимствуют у Porsche Macan.

Первый электромобиль Bentley дебютирует в 2026 году и будет кроссовером. Об этом рассказал СЕО британской компании Франк-Штеффен Валлисер в интервью британскому изданию Autocar.

По его словам, электрокар Bentley — это городской кроссовер с хорошей обзорностью. Его длина составит менее 5 метров, то есть он будет компактнее Bentley Bentayga.

Электромобиль Bentley сохранит традиционные черты марки — мягкую подвеску, роскошный салон, хорошую шумоизоляцию. СЕО Bentley отметил, что разработчики отказались от синтезатора звука бензинового двигателя.

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Также он заявил, что электрокроссовер Bentley построен на платформе РРЕ, следовательно он будет близким родственником нового Porsche Macan и Audi Q6 e-tron.

Как известно, электрокары на платформе PPE комплектуются силовыми установками мощностью до 639 л.с. и батареями емкостью до 100 кВт∙ч. Запас хода в отдельных версиях может превышать 600 км.

Новый кроссовер Bentley не будет единственным электрокаром марки. Всего до 2035 года планируют презентовать 10 плагин-гибридных и электрических моделей.

Кстати, недавно стало известно, что мощный электрокроссовер разрабатывает и Mercedes.

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