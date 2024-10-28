В Европе засветился замаскированный Bentley на киевской регистрации (фото)

Bentley Continental GT зарегистрирован в Украине, однако дизайн его номерных знаков изменен. Роскошное купе стоит более 200 000 долларов.

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В центре Варшавы сфотографировали роскошный Bentley Continental GT. Представительское купе имеет украинские номера, однако это понятно не сразу. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Украинские номера авто замаскировали Фото: autogespot.com

Дело в том, что номера Bentley Continental GT имеют необычный дизайн — скорее всего, их специально замаскировали, чтобы не привлекать внимание. Однако комбинация букв и цифр соответствует номерным знакам Киева и на номерной планке видна надпись Bentley Kyiv.

Мало того, эти номера авто есть в базе данных OpenData UA. В мае 2022 года их получил Bentley Continental GT с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 550 сил.

Ранее авто видели в Монако с обычными номерными знаками Фото: autogespot.com

Примечательно, что несколько месяцев назад этот Bentley Continental GT видели в Монако и на фото видно, что тогда у него были обычные украинские номера.

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Как известно, роскошное купе Bentley Continental GT стоит более 200 000 долларов. Авто отличается элегантным дизайном, а его салон отделан дорогой кожей.

Номера Bentley Continental GT есть в базе данных OpenDataUa Фото: Скриншот

В разные годы Bentley Continental GT третьего поколения комплектовался бензиновыми турбомоторами объемом 4,0 л (550 л.с.) и 6,0 л (635 и 659 л.с.), а обновленная модель недавно получила 782-сильную гибридную установку.

Кстати, Bentley Continental GT — не первое авто со скрытыми украинскими номерами в Европе. Ранее в Монако видели тюнингованный Mercedes G-Class и Porsche 911 GT3, которым также замаскировали номерные знаки.