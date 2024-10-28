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В Европе засветился замаскированный Bentley на киевской регистрации (фото)

Bentley Continental GT, Bentley Continental, номера авто, украинские номера, украинские номера
Фото: autogespot.com | Bentley Continental GT сфотографировали в Варшаве

Bentley Continental GT зарегистрирован в Украине, однако дизайн его номерных знаков изменен. Роскошное купе стоит более 200 000 долларов.

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В центре Варшавы сфотографировали роскошный Bentley Continental GT. Представительское купе имеет украинские номера, однако это понятно не сразу. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Bentley Continental, номера авто, украинские номера, украинские номера Fullscreen
Украинские номера авто замаскировали
Фото: autogespot.com

Дело в том, что номера Bentley Continental GT имеют необычный дизайн — скорее всего, их специально замаскировали, чтобы не привлекать внимание. Однако комбинация букв и цифр соответствует номерным знакам Киева и на номерной планке видна надпись Bentley Kyiv.

Мало того, эти номера авто есть в базе данных OpenData UA. В мае 2022 года их получил Bentley Continental GT с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 550 сил.

Bentley Continental GT 2022, Bentley Continental, номера авто, украинские номера, украинские номера Fullscreen
Ранее авто видели в Монако с обычными номерными знаками
Фото: autogespot.com

Примечательно, что несколько месяцев назад этот Bentley Continental GT видели в Монако и на фото видно, что тогда у него были обычные украинские номера.

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Как известно, роскошное купе Bentley Continental GT стоит более 200 000 долларов. Авто отличается элегантным дизайном, а его салон отделан дорогой кожей.

Bentley Continental GT, Bentley Continental, номера авто, украинские номера, украинские номера Fullscreen
Номера Bentley Continental GT есть в базе данных OpenDataUa
Фото: Скриншот

В разные годы Bentley Continental GT третьего поколения комплектовался бензиновыми турбомоторами объемом 4,0 л (550 л.с.) и 6,0 л (635 и 659 л.с.), а обновленная модель недавно получила 782-сильную гибридную установку.

Кстати, Bentley Continental GT — не первое авто со скрытыми украинскими номерами в Европе. Ранее в Монако видели тюнингованный Mercedes G-Class и Porsche 911 GT3, которым также замаскировали номерные знаки.