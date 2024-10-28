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У Європі засвітився замаскований Bentley на київській реєстрації (фото)

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Фото: autogespot.com | Bentley Continental GT сфотографували у Варшаві

Bentley Continental GT зареєстрований в Україні, проте дизайн його номерних знаків змінено. Розкішне купе коштує понад 200 000 доларів.

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У центрі Варшави сфотографували розкішний Bentley Continental GT. Представницьке купе має українські номери, проте це зрозуміло не одразу. Про це пише сайт ТопЖир.

Bentley Continental, номери авто, українські номери Fullscreen
Українські номери авто замаскували
Фото: autogespot.com

Річ у тім, що номери Bentley Continental GT мають незвичний дизайн – скоріше за все, їх спеціально замаскували, аби не привертати увагу. Однак комбінація літер і цифр відповідає номерним знакам Києва та й на номерній планці видно напис Bentley Kyiv.

Мало того, ці номери авто є в базі даних OpenData UA. У травні 2022 року їх отримав Bentley Continental GT з 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 550 сил.

Bentley Continental GT 2022, Bentley Continental, номери авто, українські номери Fullscreen
Раніше авто бачили у Монако зі звичайними номерними знаками
Фото: autogespot.com

Примітно, що кілька місяців тому цей Bentley Continental GT бачили в Монако і на фото видно, що тоді в нього були звичайні українські номери.

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Як відомо, розкішне купе Bentley Continental GT коштує понад 200 000 доларів. Авто вирізняється елегантним дизайном, а його салон оздоблений дорогою шкірою.

Bentley Continental GT, Bentley Continental, номери авто, українські номери Fullscreen
Номери Bentley Continental GT є в базі даних OpenDataUa
Фото: Скріншот

У різні роки Bentley Continental GT третього покоління комплектували бензиновими турбомоторами об’ємом 4,0 л (550 к. с.) і 6,0 л (635 і 659 к. с.), а оновлена модель нещодавно отримала 782-сильну гібридну установку.

До речі, Bentley Continental GT – не перше авто із прихованими українськими номерами в Європі. Раніше у Монако бачили тюнінгований Mercedes G-Class та Porsche 911 GT3, яким також замаскували номерні знаки.