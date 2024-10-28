У Європі засвітився замаскований Bentley на київській реєстрації (фото)

Bentley Continental GT зареєстрований в Україні, проте дизайн його номерних знаків змінено. Розкішне купе коштує понад 200 000 доларів.

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У центрі Варшави сфотографували розкішний Bentley Continental GT. Представницьке купе має українські номери, проте це зрозуміло не одразу. Про це пише сайт ТопЖир.

Українські номери авто замаскували Фото: autogespot.com

Річ у тім, що номери Bentley Continental GT мають незвичний дизайн – скоріше за все, їх спеціально замаскували, аби не привертати увагу. Однак комбінація літер і цифр відповідає номерним знакам Києва та й на номерній планці видно напис Bentley Kyiv.

Мало того, ці номери авто є в базі даних OpenData UA. У травні 2022 року їх отримав Bentley Continental GT з 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 550 сил.

Раніше авто бачили у Монако зі звичайними номерними знаками Фото: autogespot.com

Примітно, що кілька місяців тому цей Bentley Continental GT бачили в Монако і на фото видно, що тоді в нього були звичайні українські номери.

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Як відомо, розкішне купе Bentley Continental GT коштує понад 200 000 доларів. Авто вирізняється елегантним дизайном, а його салон оздоблений дорогою шкірою.

Номери Bentley Continental GT є в базі даних OpenDataUa Фото: Скріншот

У різні роки Bentley Continental GT третього покоління комплектували бензиновими турбомоторами об’ємом 4,0 л (550 к. с.) і 6,0 л (635 і 659 к. с.), а оновлена модель нещодавно отримала 782-сильну гібридну установку.

До речі, Bentley Continental GT – не перше авто із прихованими українськими номерами в Європі. Раніше у Монако бачили тюнінгований Mercedes G-Class та Porsche 911 GT3, яким також замаскували номерні знаки.