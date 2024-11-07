Розкішний брат Porsche Macan: розкрито подробиці першого електромобіля Bentley
Перший електромобіль Bentley буде розкішним міським кросовером довжиною менш, ніж 5 метрів. Платформу для моделі запозичать в Porsche Macan.
Перший електромобіль Bentley дебютує в 2026 році й буде кросовером. Про це розповів СЕО британської компанії Франк-Штеффен Валлісер в інтерв’ю британському виданню Autocar.
За його словами, електрокар Bentley – це міський кросовер із гарною оглядовістю. Його довжина складе менш, ніж 5 метрів, тобто він буде компактнішим за Bentley Bentayga.
Електромобіль Bentley збереже традиційні риси марки – м’яку підвіску, розкішний салон, гарну шумоізоляцію. СЕО Bentley зазначив, що розробники відмовилися від синтезатора звуку бензинового двигуна.Важливо
Також він заявив, що електрокросовер Bentley збудований на платформі РРЕ, отже він буде близьким родичем нового Porsche Macan та Audi Q6 e-tron.
Як відомо, електрокари на платформі PPE комплектуються силовими установками потужністю до 639 к. с. та батареями ємністю до 100 кВт∙год. Запас ходу в окремих версіях може перевищувати 600 км.
Новий кросовер Bentley не буде єдиним електрокаром марки. Усього до 2035 року планують презентувати 10 плагін-гібридних та електричних моделей.
До речі, недавно стало відомо, що потужний електрокросовер розробляє і Mercedes.
Також Фокус розповідав про потужний спортивний електрокросовер Cadillac.