Розкішний брат Porsche Macan: розкрито подробиці першого електромобіля Bentley

Перший електромобіль Bentley буде розкішним міським кросовером довжиною менш, ніж 5 метрів. Платформу для моделі запозичать в Porsche Macan.

Перший електромобіль Bentley дебютує в 2026 році й буде кросовером. Про це розповів СЕО британської компанії Франк-Штеффен Валлісер в інтерв’ю британському виданню Autocar.

За його словами, електрокар Bentley – це міський кросовер із гарною оглядовістю. Його довжина складе менш, ніж 5 метрів, тобто він буде компактнішим за Bentley Bentayga.

Електромобіль Bentley збереже традиційні риси марки – м’яку підвіску, розкішний салон, гарну шумоізоляцію. СЕО Bentley зазначив, що розробники відмовилися від синтезатора звуку бензинового двигуна.

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Також він заявив, що електрокросовер Bentley збудований на платформі РРЕ, отже він буде близьким родичем нового Porsche Macan та Audi Q6 e-tron.

Як відомо, електрокари на платформі PPE комплектуються силовими установками потужністю до 639 к. с. та батареями ємністю до 100 кВт∙год. Запас ходу в окремих версіях може перевищувати 600 км.

Новий кросовер Bentley не буде єдиним електрокаром марки. Усього до 2035 року планують презентувати 10 плагін-гібридних та електричних моделей.

До речі, недавно стало відомо, що потужний електрокросовер розробляє і Mercedes.

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