Майже 1000 сил: Mercedes випустить надпотужний електричний кросовер

Електричний кросовер Mercedes розроблять спеціалісти AMG. Модель збудують на сучасній платформі та оснастять двома 480-сильними електромоторами.

У лінійці Mercedes-Benz з’явиться потужний спортивний електрокросовер. Його планують презентували у 2026 році. Подробиці автомобіля з’явилися на сайті німецького автовиробника.

Розробку електрокара доручили спортивному підрозділу Mercedes-AMG. Це буде перший кросовер, повністю створений спеціалістами AMG. Його позиціонують як наступника Mercedes-AMG GLE63, проте авто буде дещо більшим за розмірами.

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На першому тизері електромобіля видно стрімкий силует авто із довгим вигнутим капотом, високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок даху.

Електрокросовер Mercedes збудують на повністю новій платформі AMG.EA з 800-вольтним електрообладнанням, яке забезпечить швидку зарядку.

Крім того, відомо, що британська компанія Yasa розробляє інноваційний електромотор. Він розвиває 480 к. с. та 800 Н∙м і важить лише 24 кг. Оскільки електрокросовер Mercedes-AMG отримає два таких мотори, то його сумарна віддача складе 960 сил та 1600 Н∙м.

До речі, нещодавно презентували 1000-сильний спортивний універсал Mercedes Brabus.

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