Почти 1000 сил: Mercedes выпустит сверхмощный электрический кроссовер

Электрический кроссовер Mercedes разработают специалисты AMG. Модель построят на современной платформе и оснастят двумя 480-сильными электромоторами.

В линейке Mercedes-Benz появится мощный спортивный электрокроссовер. Его планируют презентовали в 2026 году. Подробности автомобиля появились на сайте немецкого автопроизводителя.

Разработку электрокара поручили спортивному подразделению Mercedes-AMG. Это будет первый кроссовер, полностью созданный специалистами AMG. Его позиционируют как преемника Mercedes-AMG GLE63, однако авто будет несколько больше по размерам.

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На первом тизере электромобиля виден стремительный силуэт авто с длинным изогнутым капотом, высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши.

Электрокроссовер Mercedes построят на полностью новой платформе AMG.EA с 800-вольтным электрооборудованием, которое обеспечит быструю зарядку.

Кроме того, известно, что британская компания Yasa разрабатывает инновационный электромотор. Он развивает 480 л. с. и 800 Н∙м и весит всего 24 кг. Поскольку электрокроссовер Mercedes-AMG получит два таких мотора, то его суммарная отдача составит 960 сил и 1600 Н∙м.

Кстати, недавно презентовали 1000-сильный спортивный универсал Mercedes Brabus.

Также Фокус рассказывал о мощном спортивном электрокроссовере Cadillac.