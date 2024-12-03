Современная классика: BMW выпустили оригинальный мотоцикл в ретростиле (фото)

Мотоцикл BMW R 12 S внешне напоминает модели 70-х годов, однако оснащен современным двигателем на 109 сил и способен разогнаться до сотни за 3,6 с.

Презентован новый BMW R 12 S. Нестандартный мотоцикл в стиле 70-х годов поступает в продажу в Европе по цене от 22 000 евро. Его подробности раскрыли на сайте немецкого производителя.

Мотоцикл оснащен 109-сильным мотором Фото: BMW

Мотоцикл BMW R 12 S является своеобразным трибютом модели R 90 S 1976 года. Это была одна из самых быстрых серийных моделей своего времени, которая разгонялась до 200 км/ч. К тому же, байк триумфовал в престижных гонках Tourist Trophy на британском острове Мэн и "200 миль Дайтоны" в США.

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Байк BMW R 12 S внешне очень напоминает знаменитого предка. У него похожая форма обтекателя и бензобака, да и колеса Option 719 Classic II со спицами выдержаны в ретростиле. Окрас также позаимствовали у R 90 S. Вместе с тем, мотоцикл получил современное оборудование — адаптивную фару, подогрев ручек, круиз-контроль.

Оснащение включает адаптивную фару и круиз-контроль

Новый BMW R 12 S оснащен двухцилиндровым двигателем объемом 1170 куб. см, который развивает 109 л.с. и 115 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. Замедляют байк дисковые тормоза диаметром 310 мм спереди и 265 мм сзади.

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