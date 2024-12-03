Сучасна класика: BMW випустили оригінальний мотоцикл у ретростилі (фото)

Мотоцикл BMW R 12 S зовні нагадує моделі 70-х років, проте оснащений сучасним двигуном на 109 сил і здатен розігнатися до сотні за 3,6 с.

Презентовано новий BMW R 12 S. Нестандартний мотоцикл у стилі 70-х років надходить у продаж в Європі за ціною від 22 000 євро. Його подробиці розкрили на сайті німецького виробника.

Мотоцикл оснащений 109-сильним мотором Фото: BMW

Мотоцикл BMW R 12 S є своєрідним трибютом моделі R 90 S 1976 року. Це була одна із найшвидших серійних моделей свого часу, яка розганялася до 200 км/год. До того ж, байк тріумфував у престижних перегонах Tourist Trophy на британському острові Мен та "200 миль Дайтони" в США.

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Байк BMW R 12 S зовні дуже нагадує знаменитого предка. У нього схожа форма обтікача та бензобаку, та й колеса Option 719 Classic II зі спицями витримані в ретростилі. Забарвлення також запозичили в R 90 S. Разом із тим, мотоцикл отримав сучасне обладнання — адаптивну фару, підігрів ручок, круїз-контроль.

Оснащення включає адаптивну фару та круїз-контроль

Новий BMW R 12 S оснащений двоциліндровим двигуном об'ємом 1170 куб. см, який розвиває 109 к. с. та 115 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год. Сповільнюють байк дискові гальма діаметром 310 мм спереду та 265 мм ззаду.

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