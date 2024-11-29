Honda презентувала недорогі електроскутери вартістю від 1000 доларів (фото)

Honda представила недорогі електроскутери потужністю від 2,4 до 8 к. с. із запасом ходу 80-102 км. Їх ціна стартує з 1000 доларів.

Honda виводить на ринок бюджетні електричні скутери Activa e та QC1. Їх презентували в Індії, адже саме там навесні 2025 року стартує їх виробництво. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Honda Activa e

Honda Activa e Фото: Honda

Електрична Honda Activa e вартістю 1300 доларів – альтернатива 110-кубовим бензиновим скутерам. Вона вирізняється лаконічним дизайном, має діодну оптику, цифровий дисплей та Bluetooth. За доплату доступна навігація.

Електроскутер Honda Activa e масою 118 кг оснащений мотором із піковою потужністю 8 к. с. (6 кВт) і здатен розвинути 80 км/год. Дві батареї ємністю по 1,5 кВт∙год забезпечують запас ходу до 102 км. Їх можна зняти не лише для зарядки (вона займає 4,5-7 годин), але й для швидкої заміни на заряджені батареї на спеціальних станціях. Модель планують експортувати.

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Honda QC1

Honda QC1 Фото: Honda

Електроскутер Honda QC1 дуже нагадує Activa e зовні, проте є його спрощеною версією вартістю 1000 доларів. Він важить 89,5 кг та має 26-літровий багажник під сидінням. Bluetooth не передбачено, але є USB-порт.

Мотор Honda QC1 розвиває 2,4 к. с. і дозволяє розганятися до 50 км/год. Батарея на 1,5 кВт∙год тут одна і вона не знімається. Запас ходу становить 80 км.

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