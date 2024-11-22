Брутальний і потужний: презентовано новий позашляховий кросовер Honda (фото, відео)

Кросовер Honda Passport підготований до бездоріжжя — оснащений позашляховими шинами та захистом днища. Під капотом встановлено 285-сильний V6.

На автошоу в Лос-Анджелесі відбувся публічний дебют Honda Passport четвертого покоління. Кросовер, який не боїться бездоріжжя, надійде в продаж на початку 2025 року за ціною приблизно від 45 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Дизайн Honda Passport 2025

Кросовер Honda Passport залишається молодшим братом моделі Pilot, адже збудований на тій же платформі. Він майже не підріс, проте став ширшим, а ще збільшилася його колісна база.

Габарити Honda Passport 2025:

довжина – 4841 мм;

ширина – 2019 мм;

висота – 1857 мм;

колісна база – 2891 мм.

Версія TrailSport отримала обвіс та позашляхові шини Фото: Motor Trend

Дизайн Honda Passport став брутальнішим і більш кутастим. У профіль кросовер дуже нагадує Honda Pilot. Його бампери стали масивнішими, а фари та решітка радіатора – вужчими. Капот доповнений повітрозабірником. Крупні ліхтарі розташовані з країв кузова.

Примітно, що модель дебютувала на публіці в екстремальних версіях підвищеної прохідності TrailSport та TrailSport Elite. Вони вирізняються пластиковим обвісом, додатковим захистом днища та позашляховими шинами General Grabber розміром 275/60 R18. Кліренс кросовера зріс до 211 мм.

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Салон і комплектація Honda Passport 2025

Інтер’єр Honda Passport TrailSport Elite оздоблений шкірою та водостійкими матеріалами. Усі версії моделі отримали цифровий щиток приладів та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін, а в мультимедійну систему вбудовані сервіси Google. Також кросовер став просторішим всередині: на другому ряді 33 мм стало більше місця для ніг, а об'єм багажника зріс до 2365 л зі складеними задніми кріслами.

Кросовер отримав збільшений тачскрін Фото: Motor Trend

Базова комплектація Honda Passport 2025 розширена – включає 8 подушок безпеки електроприводи сидінь та дверей багажника, підігрів крісел, Wi-Fi, бездротову зарядку смартфонів, набір систем безпеки та адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів.

Найдорожчий варіант TrailSport Elite додає безключовий доступ, вентиляцію сидінь, обігрів керма, акустику Bose із 12 динаміками та камери кругового огляду зі спеціальним режимом для бездоріжжя.

На задньому ряду стало просторіше Фото: Motor Trend

Нова Honda Passport, характеристики

Кросовер Honda Passport зберігає 3,5-літровий бензиновий V6, проте його віддача зросла до 285 к. с. та 355 Н∙м. У парі з двигуном працює нова 10-ступінчаста автоматична КПП. Автомобіль здатен буксирувати 2,2-тонний причіп.

Як і раніше, повний привід Honda Passport доповнений системою векторизації тяги i-VTM4. Стандартними є система допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Крім того, встановлені збільшені гальма і розширена колія, а у модифікаціях TrailSport і TrailSport Elite також посилена підвіска.

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