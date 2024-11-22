Брутальный и мощный: презентован новый внедорожный кроссовер Honda (фото, видео)

Кроссовер Honda Passport подготовлен к бездорожью — оснащен внедорожными шинами и защитой днища. Под капотом установлен 285-сильный V6.

На автошоу в Лос-Анджелесе состоялся публичный дебют Honda Passport четвертого поколения. Кроссовер, который не боится бездорожья, поступит в продажу в начале 2025 года по цене примерно от 45 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Дизайн Honda Passport 2025

Кроссовер Honda Passport остается младшим братом модели Pilot, ведь построен на той же платформе. Он почти не подрос, однако стал шире, а еще увеличилась его колесная база.

Габариты Honda Passport 2025:

длина — 4841 мм;

ширина — 2019 мм;

высота — 1857 мм;

колесная база — 2891 мм.

Версия TrailSport получила обвес и внедорожные шины Фото: Motor Trend

Дизайн Honda Passport стал более брутальным и угловатым. В профиль кроссовер очень напоминает Honda Pilot. Его бамперы стали массивнее, а фары и решетка радиатора — уже. Капот дополнен воздухозаборником. Крупные фонари расположены по краям кузова.

Примечательно, что модель дебютировала на публике в экстремальных версиях повышенной проходимости TrailSport и TrailSport Elite. Они отличаются пластиковым обвесом, дополнительной защитой днища и внедорожными шинами General Grabber размером 275/60 R18. Клиренс кроссовера вырос до 211 мм.

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Салон и комплектация Honda Passport 2025

Интерьер Honda Passport TrailSport Elite отделан кожей и водостойкими материалами. Все версии модели получили цифровой щиток приборов и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин, а в мультимедийную систему встроены сервисы Google. Также кроссовер стал просторнее внутри: на втором ряду 33 мм стало больше места для ног, а объем багажника вырос до 2365 л со сложенными задними креслами.

Кроссовер получил увеличенный тачскрин Фото: Motor Trend

Базовая комплектация Honda Passport 2025 расширена — включает 8 подушек безопасности, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев кресел, Wi-Fi, беспроводную зарядку смартфонов, набор систем безопасности и адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

Самый дорогой вариант TrailSport Elite добавляет бесключевой доступ, вентиляцию сидений, обогрев руля, акустику Bose с 12 динамиками и камеры кругового обзора со специальным режимом для бездорожья.

На заднем ряду стало просторнее Фото: Motor Trend

Новая Honda Passport, характеристики

Кроссовер Honda Passport сохраняет 3,5-литровый бензиновый V6, однако его отдача выросла до 285 л.с. и 355 Н∙м. В паре с двигателем работает новая 10-ступенчатая автоматическая КПП. Автомобиль способен буксировать 2,2-тонный прицеп.

Как и раньше, полный привод Honda Passport дополнен системой векторизации тяги i-VTM4. Стандартными являются система помощи на спуске и набор режимов для разных типов бездорожья. Кроме того, установлены увеличенные тормоза и расширенная колея, а в модификациях TrailSport и TrailSport Elite также усиленная подвеска.

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