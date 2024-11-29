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Honda презентовала недорогие электроскутеры стоимостью от 1000 долларов (фото)

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Фото: Honda | Электроскутеры Honda будут стоить от 1000 долларов

Honda представила недорогие электроскутеры мощностью от 2,4 до 8 л. с. с запасом хода 80-102 км. Их цена стартует с 1000 долларов.

Honda выводит на рынок бюджетные электрические скутеры Activa e и QC1. Их презентовали в Индии, ведь именно там весной 2025 года стартует их производство. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Honda Activa e

Honda Activa e, электроскутер Honda Fullscreen
Honda Activa e
Фото: Honda

Электрическая Honda Activa e стоимостью 1300 долларов — альтернатива 110-кубовым бензиновым скутерам. Она отличается лаконичным дизайном, имеет диодную оптику, цифровой дисплей и Bluetooth. За доплату доступна навигация.

Электроскутер Honda Activa e массой 118 кг оснащен мотором с пиковой мощностью 8 л. с. (6 кВт) и способен развить 80 км/ч. Две батареи емкостью по 1,5 кВт∙ч обеспечивают запас хода до 102 км. Их можно снять не только для зарядки (она занимает 4,5-7 часов), но и для быстрой замены на заряженные батареи на специальных станциях. Модель планируют экспортировать.

Важно
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Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров

Honda QC1

Honda QC1, электроскутер Honda Fullscreen
Honda QC1
Фото: Honda

Электроскутер Honda QC1 очень напоминает Activa e внешне, однако является его упрощенной версией стоимостью 1000 долларов. Он весит 89,5 кг и имеет 26-литровый багажник под сиденьем. Bluetooth не предусмотрен, но есть USB-порт.

Мотор Honda QC1 развивает 2,4 л.с. и позволяет разгоняться до 50 км/ч. Батарея на 1,5 кВт∙ч здесь одна и она не снимается. Запас хода составляет 80 км.

Кстати, недавно презентовали новый мощный кроссовер Honda для бездорожья.

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