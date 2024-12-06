Їх існує лише 500: в Україну привезли унікальний мотоцикл від Bentley (фото)

Лімітований варіант мотоцикла Ducati Diavel витриманий у стилістиці Bentley Batur. Байк оснащений 168-сильним мотором і здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 3 с.

В Україні презентували ексклюзивний мотоцикл Ducati Diavel у лімітованій версії for Bentley. Виготовили лише 500 таких байків. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Мотоцикл витриманий у стилістиці Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley

Із назви можна здогадатися, що мотоцикл є спільною розробкою Ducati та Bentley. Дизайн його бензобака, обтічників та кованих колісних дисків витриманий у стилістиці ексклюзивного Bentley Mulliner Batur, та й зелений колір Scarab Green взяли з палітри цієї моделі. Крім того, в оздобленні використано карбон, а сидіння обшили алькантарою.

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В основі байка лежить Ducati Diavel V4. Він оснащений 1,2-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 168 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до сотні займає менш ніж 3 с.

Мотоцикл здатен розігнатися до сотні менш ніж за 3 с Фото: Bentley

Ціна Ducati Diavel for Bentley в Європі стартує з 58 000 євро, також існує ексклюзивна (накладом 50 екземплярів) версія Mulliner за 85 000 євро з особливим декором. В Україні такий мотоцикл єдиний і, за даними сайту ТопЖир, його вже викупили.

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