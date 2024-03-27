Кожа, карбон и море золота: как выглядит самый роскошный кроссовер Rolls-Royce (фото)

Новый Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro украшен позолотой снаружи и внутри. Мощность двигателя кроссовера увеличили до 610 сил.

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Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил новую ультрароскошную версию. Создали ее специалисты тюнинг-ателье Mansory, известного своими экстравагантными авто. Подробности авто раскрыли на его сайте.

Кроссовер украсили позолотой Фото: Mansory

Проект назвали Linea D'Oro ("золотая линия") и с первого же взгляда на новый Rolls-Royce Cullinan Mansory понятно, откуда взялось такое название. Кузов кроссовера получил золотой декор. Позолотой украсили решетку радиатора, дверные ручки, молдинги и кованые 24-дюймовые колесные диски. Вместе с тем, установлены карбоновые обвес, капот и задний спойлер с интересным узором.

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Золото появилось и в салоне Rolls-Royce Cullinan — им украсили почти все металлические детали отделки. Кроме того, использованы кожа и карбон. Подсветка потолка и дверных карт имитирует звездное небо. Сзади установили отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

В салоне золото сочетается с кожей и карбоном Фото: Mansory Сзади установлены отдельные кресла Фото: Mansory

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan коснулся и двигателя. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 610 л. с. и 950 Н∙м. Средний расход топлива составляет 19,6 л на 100 км. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory не называется, но она точно превышает миллион долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился первый электромобиль Rolls-Royce за $610 000.

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