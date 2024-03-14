930 сил и 4,4 л на 100 км: презентован самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)

Новый Mercedes S-Class Brabus оборудовали 930-сильной гибридной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 290 км/ч.

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У Mercedes-Benz S-Class W223 появилась новая сверхмощная модификация стоимостью 405 000 евро. Создали ее в немецком ателье Brabus и на его сайте раскрыли подробности спортивного седана.

Седан оборудовали 930-сильной гибридной установкой Фото: brabus.com

За основу взяли заряженный вариант Mercedes-AMG S63 E-Performance. Название проекта Brabus 930 указывает на увеличенную мощность гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарно они развивают 930 л.с. и обеспечивают 1510 Нм крутящего момента.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Тяжелый 2,6-тонный седан Mercedes Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class в истории. Вместе с тем, в комбинированном цикле гибрид потребляет всего 4,4 л на 100 км и способен передвигаться на электротяге.

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Новая выхлопная система сделала звук восьмерки более громким и сочным. К тому же, в Brabus доработали пневмоподвеску и занизили Mercedes S-Class.

Седан стоит 405 000 евро Фото: brabus.com

Отличить новый Brabus 930 от стандартного Mercedes-AMG S63 можно по новой решетке радиатора, карбоновому обвесу, спойлеру и 22-дюймовым кованым дискам Monoblock ZM Platinum Edition. Салон отделан кожей и карбоном, причем доступны необычные цвета.

Кстати, это не самый мощный Mercedes Brabus — в линейке ателье с недавнего времени есть и 1000-сильные автомобили.

Также Фокус рассказывал о новом заряженном Mercedes-AMG E53.