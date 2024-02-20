1000 сил и 2,6 секунды до сотни: представлен самый мощный Mercedes Brabus (фото)

Тюнинг Mercedes-AMG GT увеличил мощность его гибридной установки до 1000 сил. Разгон до сотни занимает 2,6 с, а максимальная скорость составляет 316 км/ч.

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Mercedes-AMG GT 4door получил новую сверхмощную версию. Ее создали специалисты Brabus и выпустят лимитированной серией из 25 автомобилей стоимостью в 535 500 евро. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого ателье.

Дизайн Mercedes-AMG GT стал более агрессивным Фото: brabus.com

В основе Brabus Rocket 1000 (именно так назвали авто) лежит гибрид Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Его V8 твин-турбо доработали и увеличили его объем до 4,5 л, а вот электромотор оставили без изменений.

Сзади установили антикрыло Фото: brabus.com

Суммарная отдача силовой установки выросла до 1000 л.с. и 1820 Н∙м и это самый мощный Mercedes Brabus в истории. Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а до 200 км/ч — 9,7 с. Максимальная скорость составляет 316 км/ч.

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Спортивный выхлоп сделал звук восьмерки более громким. К тому же, тюнинг Mercedes-AMG GT включает доработанную пневмоподвеску.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Новый Brabus Rocket 1000 выглядит более агрессивно, чем стандартный Mercedes-AMG GT 4door. У него новая решетка радиатора, увеличенные воздухозаборники в бампере и расширенные колесные арки. Также установлены обвес и заднее антикрыло, а диаметр колесных дисков увеличен до 21 дюйма спереди и 22 дюймов сзади.

На втором ряду установлены отдельные сиденья Фото: brabus.com

Салон отделан дорогой кожей, а еще алькантарой и карбоном. Сзади установлены отдельные сиденья.

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