1000 сил і 2,6 секунди до сотні: представлений найпотужніший Mercedes Brabus (фото)

Тюнінг Mercedes-AMG GT збільшив потужність його гібридної установки до 1000 сил. Розгін до сотні займає 2,6 с, а максимальна швидкість складає 316 км/год.

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Mercedes-AMG GT 4door отримав нову надпотужну версію. Її створили спеціалісти Brabus і випустять лімітованою серією із 25 автівок вартістю в 535 500 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького ательє.

Дизайн Mercedes-AMG GT став агресивнішим Фото: brabus.com

В основі Brabus Rocket 1000 (саме так назвали авто) лежить гібрид Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Його V8 твін-турбо допрацювали і збільшили його об’єм до 4,5 л, а от електромотор залишили без змін.

Ззаду встановили антикрило Фото: brabus.com

Сумарна віддача силової установки зросла до 1000 к. с. і 1820 Н∙м і це найпотужніший Mercedes Brabus у історії. Розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а до 200 км/год — 9,7 с. Максимальна швидкість складає 316 км/год.

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Спортивний вихлоп зробив звук вісімки гучнішим. До того ж, тюнінг Mercedes-AMG GT включає допрацьовану пневмопідвіску.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Новий Brabus Rocket 1000 має агресивніший вигляд, ніж стандартний Mercedes-AMG GT 4door. У нього нова решітка радіатора, збільшені повітрозабірники в бампері і розширені колісні арки. Також встановлені обвіс та заднє антикрило, а діаметр колісних дисків збільшений до 21 дюйма спереду і 22 дюймів ззаду.

На другому ряду встановлені окремі сидіння Фото: brabus.com

Салон оздоблений дорогою шкірою, а ще алькантарою і карбоном. Ззаду встановлені окремі сидіння.

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