В Украине заметили первый электромобиль Rolls-Royce за $600 000 (фото)
Электромобиль Rolls-Royce Spectre — роскошное 5,5-метровое купе мощностью 585 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 515 км без подзарядки.
В Хмельницком сфотографировали новый Rolls-Royce Spectre. Роскошное купе стоит около 610 000 долларов и вполне возможно, что это самый дорогой электромобиль в Украине. Об автомобиле рассказали на сайте ТопЖир.
Это первый электромобиль Rolls-Royce в Украине. Его привезли в Киев осенью и в конце ноября 2023 года он был зарегистрирован и получил столичные номера.
Новый Rolls-Royce Spectre имеет двухцветную окраску, а его интерьер отделан деревом и дорогой коричнево-белой кожей с красными акцентами. Подсветка потолка имитирует звездное небо.
Купе Spectre — первый электромобиль Rolls-Royce. Огромное 5,5-метровое авто массой почти три тонны является преемником модели Rolls-Royce Wraith и сохраняет похожий дизайн с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей.
Новый Rolls-Royce Spectre оборудован двумя моторами с суммарной отдачей 585 л.с. и 900 Н∙м. Полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.
Аккумуляторная батарея емкостью 107 кВт∙ч позволяет преодолеть 515 км без подзарядки. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
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