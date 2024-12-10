У Києві помітили дорогий кросовер Rolls-Royce із яскравим тюнінгом (фото)

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory включає карбоновий обвіс та одразу два спойлера. За доплату покращують оздоблення салону та збільшують потужність двигуна.

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У Києві засвітився незвичний кросовер Rolls-Royce Cullinan. Розкішне авто отримало тюнінг від знаменитого німецького ательє Mansory. Фото кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У Mansory виконують тюнінг Rolls-Royce Cullinan за кількома різними програмами, причому іноді він буває дуже екстравагантним. Конкретно цей автомобіль називається Mansory Cullinan Widebody.

Ззаду встановлюють одразу два спойлери Фото: Mansory

Кросовер Rolls-Royce Cullinan Mansory отримав агресивніші бампери і обвіс, а його колісні арки розширили, щоб помістити ковані 24-дюймові диски. Ззаду встановлені одразу два спойлери. В оздобленні використано карбон.

На фото можна розгледіти, що салон Rolls-Royce Cullinan оздоблений світлою шкірою. Крім того, в Mansory пропонують карбонові вставки.

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Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory може торкнутися і двигуна. За доплату потужність 6,75-літрового V12 твін-турбо пропонують збільшити з 571 до 611 або 655 сил. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory залежить від ступеню доопрацювання і може сягати навіть 900 000 доларів.

До речі, нещодавно в Києві бачили розкішний електромобіль Rolls-Royce за $600 000.

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