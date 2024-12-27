Украинцы во время войны приобрели 13 электрических Rolls-Royce за $600 000, — СМИ (видео)
Роскошный электромобиль Rolls-Royce Spectre оказался достаточно популярным среди состоятельных украинцев. 585-сильное купе стоит примерно 600 000 долларов.
Несмотря на войну в Украине активно покупают дорогие элитные автомобили. В частности, украинцы уже приобрели 13 новейших электромобилей Rolls-Royce Spectre. Это установило расследование "Украинской правды".
Первый электромобиль Rolls-Royce Spectre привезли в Украину в октябре 2023 года. За его рулем видели водителя, похожего на народного депутата Геннадия Вацака, который владеет несколькими Rolls-Royce. Однако стоит отметить, что в представительстве компании-импортера Фокуса сообщили, что конкретно это авто использовалось как тестовое в автосалоне.
Сразу три электромобиля Rolls-Royce Spectre на украинских номерах видели в Монако. Ряд авто вывезли за границу сразу после регистрации. В Украине электрокары видели в Киеве, Виннице и Черкассах.
Среди владельцев и лиц, которые пользуются Rolls-Royce Spectre, "Украинская правда" называет бывшего депутата Виталия Хомутынника, бизнесменов Михаила Бакуненко, Егора Масленникова, Елену Силенко, а также дочь предпринимателя Сергея Хановича, Юлию Карцигину.
Напомним, что электромобиль Rolls-Royce Spectre стоит примерно от 600 000 долларов. Роскошное 5,5-метровое купе оснащено 585-сильной установкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч. Запас хода составляет 515 км.
Кстати, недавно в Киеве видели новый Rolls-Royce Spectre в нестандартной расцветке.
Также Фокус рассказывал об экстравагантном тюнинге Rolls-Royce Cullinan.