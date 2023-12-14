У депутатів під час війни знайшли Rolls-Royce і потужні електрокари, — розслідування (відео)

Під час війни в автопарках народних депутатів і чиновників з'явилися Rolls-Royce за $700 000, Volkswagen Touareg і потужні електричні Mercedes. Деякі машини зареєстровані на сторонніх осіб.

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Попри війну, попит на розкішні авто в Україні за 2023 рік зріс — їх купили більше, ніж у 2021 році. Продовжують з'являтися вони й у депутатів і чиновників. Саме цим машинам присвячено розслідування "Української правди".

Микола Тищенко користується мінівенами Mercedes Фото: скриншот / YouTube

Зокрема, повідомляється, у народного депутата Миколи Тищенка з'явилися одразу два розкішні мінівени Mercedes-Benz. Цікаво, що один із них — електромобіль Mercedes EQV 2021 року. Його придбали в серпні, а вартість такого 204-сильного мікроавтобуса із запасом ходу понад 400 км становить приблизно 80-90 тис. доларів.

Восени Миколу Тищенка неодноразово бачили в цьому авто. Зареєстрований електрокар на Петра Орлова, який, за даними "Української правди", працює водієм депутата.

Заряджений 476-сильний Mercedes-AMG EQE43 Вадима Івченка Фото: скриншот / YouTube

Петро Орлов також користується і дизельним Mercedes V250d 2016 року вартістю приблизно 50 000 доларів. Він придбаний роком раніше. Зареєстрований мінівен на колишнього директора ресторану "Велюр", але їздить на ньому саме Микола Тищенко з водієм Орловим.

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Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко також їздить на електричному Mercedes. У нього заряджений 476-сильний Mercedes-AMG EQE 43 2022 року вартістю близько 107 000 доларів.

На Rolls-Royce Cullinan Black Badge їздить Геннадій Вацак Фото: скриншот / YouTube

Депутат заявив, що не купував авто, а оформив його в лізинг на 5 років. За його словами, електрокар дешевший в експлуатації, ніж дизельне авто, адже не потрібно витрачатися на заміну оливи та фільтрів.

На Volkswagen Touareg їздить голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко Фото: скриншот / YouTube

В урядовому кварталі Києва можна помітити і розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan у виконанні Black Badge. Ексклюзивне 600-сильне авто купили навесні 2023 року, за ціною приблизно 700 000 доларів. На ньому їздить на роботу член депутатської групи "Довіра" Геннадій Вацак. У багатьох його авто номери з комбінацією цифр "0001".

Mercedes G500 на парковці "Київпастрансу" Фото: скриншот / YouTube

Дорогі авто вдалося знайти не тільки в депутатів. Так, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко користується Volkswagen Touareg. Він повідомив, що кросовер вартістю близько 80 000 доларів був переданий йому Управлінням СБУ в Житомирській області.

Також на стоянці КП "Київпастранс" можна часто побачити Mercedes G500 2020 року. Авто зареєстроване на Євгенію Чернову, яка відмовилася назвати свою посаду.

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