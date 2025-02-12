Знаменитий італійський спорткар 90-х повернули на ринок (фото)

Новий Maserati Shamal став більш сучасним, розкішним та яскравим на вигляд. 550-сильний турбомотор дозволяє розвивати 290 км/год.

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В Італії відродили спортивне купе Maserati Shamal 1990 року. Знаменита модель повертається у виробництво і перші її екземпляри вже показали. Про це повідомляється на сайті компанії Modena Automobili.

Купе зберегло оригінальну платформу, проте його кузов повністю новий

Саме ця фірма виготовлятиме новий Maserati Shamal. Шасі авто залишилося оригінальним (його беруть у моделі Biturbo і реставрують), а от кузовні панелі повністю нові – виготовлені з карбону та сталі.

Дизайн Maserati Shamal став агресивнішим із розширеними крилами, обвісом, 18-дюймовими дисками та заднім антикрилом. Купе зберігає характерну прямокутну решітку радіатора та чотири фари, проте оптика стала світлодіодною.

Дизайн Maserati Shamal став агресивнішим

Компонування салону Maserati Shamal не змінювали, проте встановили спортивне кермо та крісла Recaro Classic LX. Також з’явилися цифровий щиток приладів і потужна акустика (можна обрати Alpine, Bose або JBL). В оздобленні використали дорогу шкіру і алькантару.

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Під капотом встановлено доопрацьований 3,0-літровий V6 твін-турбо від Maserati Ghibli. Його віддачу збільшили до 500 к. с. і 550 Нм, а також встановили спортивний вихлоп. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 5 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

Салон оздобили шкірою і алькантарою

Усього виготовлять лише 33 купе Maserati Shamal. Вартість автомобіля складе 585 000 євро.

До речі, нещодавно на ринок повернули знаменитий седан Mercedes 190 у зарядженій версії.

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