Знаменитое городское авто 90-х вернули в производство: управлять им можно без прав (фото)

Smart 1998 года превратили в электрокар и вернули в производство. Управлять автомобилем разрешается с 16 лет и без водительских прав.

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Smart fortwo первого поколения возвращается на рынок. Производство культовой компактной городской модели 90-х начала итальянская компания Aznom Automotive, известная своими нестандартными проектами. Об этом сообщается на ее сайте.

Авто оснастили 20-сильным электромотором

Оригинальный Smart 1998 года несколько осовременили и превратили в городской электромобиль. Проект назвали 4Teen ("для подростка"). Стоимость авто стартует с 24 339 евро.

Такое название выбрали недаром. Дело в том, что электромобиль Smart fortwo получил скромный мотор на 20 л. с. и в базовой версии L6e его максимальную скорость ограничили на 45 км/ч.

Электрокаром можно управлять без водительских прав

В ряде стран ЕС управлять таким маломощным авто могут подростки в возрасте от 16 лет, причем водительские права для этого не нужны. В этом классе есть и другие модели — Citroen Ami, FIAT Topolino и Renault Mobilize Duo.

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Впрочем, существует и версия L7e, в которой ограничитель скорости сняли, что позволяет развить 90 км/ч. Во всех Smart 4Teen установлена батарея на 11,4 кВт∙ч, а запас хода составляет 140 км.

В салоне улучшили отделку

Салон Smart 4Teen украсили более современными материалами и установили цифровой щиток приборов. Автомобиль сохранил подушки безопасности и систему стабилизации ESP.

Между прочим, сейчас Smart сменил приоритеты — выпускает электрокроссоверы и готовит свой первый седан, который бросит вызов Tesla Model 3.

Также Фокус писал, что в производство вернули знаменитый итальянский спорткар 90-х.