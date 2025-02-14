Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Смена приоритетов: Smart выпустит конкурента Tesla Model 3

smart 6, Smart #6, седан Smart, электромобиль Smart, электромобиль Smart
Фото: Autocar | Smart #6 станет первым седаном марки

Новый Smart #6 будет обтекаемым седаном D-класса на платформе Zeekr 007. Запас хода электрокара составит примерно 800 км.

Related video

В модельном ряду Smart появится первый седан, названный #6. Автомобиль должны презентовать уже в нынешнем году. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Smart сменил стратегию и уже не является производителем субкомпактных городских авто. В линейке марки есть несколько кроссоверов, а теперь руководство компании решило создать конкурента Tesla Model 3.

седан Smart, электромобиль Smart Fullscreen
Авто бросит вызов Tesla Model 3
Фото: Autocar

Известно, что электромобиль Smart #6 построят на платформе SEA, которую разработали Geely и Volvo. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely является совладельцем Smart вместе с Mercedes-Benz.

На этой платформе построен электромобиль Zeekr 007 и именно его агрегаты использует седан Smart #6. Это значит, что он будет выпускаться в 421-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной версиях.

Важно
Самый дешевый электрокар Volkswagen за 20 000 евро показали на новых изображениях
Самый дешевый электрокар Volkswagen за 20 000 евро показали на новых изображениях

На выбор предложат батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч. Самая "дальнобойная" версия сможет преодолеть более 800 км без подзарядки.

Силовые установки являются 800-вольтными, поэтому электромобиль Zeekr 007 поддерживает сверхбыструю зарядку. Пополнить заряд на 80% можно всего за 15 минут.

Кстати, недавно рассекретили самый дешевый электрокроссовер Chevrolet.

Также Фокус рассказывал о бюджетном электрокаре Volkswagen за 20 000 евро.