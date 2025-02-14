Смена приоритетов: Smart выпустит конкурента Tesla Model 3

Новый Smart #6 будет обтекаемым седаном D-класса на платформе Zeekr 007. Запас хода электрокара составит примерно 800 км.

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В модельном ряду Smart появится первый седан, названный #6. Автомобиль должны презентовать уже в нынешнем году. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Smart сменил стратегию и уже не является производителем субкомпактных городских авто. В линейке марки есть несколько кроссоверов, а теперь руководство компании решило создать конкурента Tesla Model 3.

Авто бросит вызов Tesla Model 3 Фото: Autocar

Известно, что электромобиль Smart #6 построят на платформе SEA, которую разработали Geely и Volvo. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely является совладельцем Smart вместе с Mercedes-Benz.

На этой платформе построен электромобиль Zeekr 007 и именно его агрегаты использует седан Smart #6. Это значит, что он будет выпускаться в 421-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной версиях.

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На выбор предложат батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч. Самая "дальнобойная" версия сможет преодолеть более 800 км без подзарядки.

Силовые установки являются 800-вольтными, поэтому электромобиль Zeekr 007 поддерживает сверхбыструю зарядку. Пополнить заряд на 80% можно всего за 15 минут.

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