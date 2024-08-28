Свыше 600 сил и запас хода 560 км: самый большой Smart бросает вызов Tesla Model Y (фото)

Электромобиль Smart #5 — 4,7-метровый семейный кроссовер. Модель предложат в версиях мощностью до 638 сил, а ее запас хода достигнет 560 км.

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В Австралии презентовали новый Smart #5. Электрический семейный кроссовер поступит в продажу до конца года по цене примерно от $40 000. Подробности авто раскрыли на сайте Autocar.

Электрокроссовер будут выпускать в версиях мощностью до 638 сил Фото: Smart

Электрокроссовер Smart #5 — самая большая модель в истории марки. Она станет конкурентом Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y. В основе модели лежит платформа SEA2, которую также используют электрокроссоверы Smart #1 и Volvo EX30.

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Размеры Смарт #5 2025:

длина — 4705 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1705 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 2450 кг.

Электромобиль Smart #5 отличается классическим "внедорожным" силуэтом с высоким капотом, короткими свесами кузова и толстыми вертикальными задними стойками. Оригинально выглядит передняя и задняя оптика.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Smart

Салон Smart #5 — пятиместный, третий ряд кресел не предлагается. На передней панели установлен цифровой щиток приборов и два 13-дюймовых сенсорных дисплея (один из них — для пассажира). Также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и акустика от Sennheiser.

Новый Smart #5 предложат в заднеприводных модификациях мощностью 335 и 358 сил и полноприводных версиях на 579 и 638 л. с. Максимальная скорость составит 200-210 км/ч.

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Большая аккумуляторная батарея на 100 кВт∙ч обеспечит запас хода в 560 км. 800-вольтная архитектура позволит заряжать ее в быстром режиме на 80% всего за 15 минут.

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