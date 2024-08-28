Понад 600 сил і запас ходу 560 км: найбільший Smart кидає виклик Tesla Model Y (фото)

Електромобіль Smart #5 — 4,7-метровий сімейний кросовер. Модель запропонують у версіях потужністю до 638 сил, а її запас ходу сягне 560 км.

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У Австралії презентували новий Smart #5. Електричний сімейний кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від $40 000. Подробиці авто розкрили на сайті Autocar.

Електрокросовер випускатимуть у версіях потужністю до 638 сил Фото: Smart

Електрокросовер Smart #5 – найбільша модель в історії марки. Вона стане конкурентом Hyundai Ioniq 5 та Tesla Model Y. У основі моделі лежить платформа SEA2, яку також використовують електрокросовери Smart #1 та Volvo EX30.

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Розміри Smart #5 2025:

довжина – 4705 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1705 мм;

колісна база – 2900 мм;

маса – 2450 кг.

Електромобіль Smart #5 вирізняється класичним "позашляховим" силуетом з високим капотом, короткими звисами кузова та товстими вертикальними задніми стійками. Оригінальний вигляд має передня та задня оптика.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Smart

Салон Smart #5 – п’ятимісний, третій ряд крісел не пропонується. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та два 13-дюймових сенсорних дисплеї (один із них – для пасажира). Також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю і акустика від Sennheiser.

Новий Smart #5 запропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 335 і 358 сил та повнопривідних версіях на 579 і 638 к. с. Максимальна швидкість складе 200-210 км/год.

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Велика акумуляторна батарея на 100 кВт∙год забезпечить запас ходу в 560 км. 800-вольтна архітектура дозволить заряджати її у швидкому режимі на 80% всього за 15 хвилин.

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