Футуристичний дизайн і 670 сил: у Києві засвітився китайський електрокар за $72 000 (фото)

Китайський електромобіль HiPhi Z вирізняється незвичним рубаним дизайном без заднього скла і багато оснащений. Він здатен розігнатися до сотні за 3,8 с і проїхати 705 км без підзарядки.

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У Києві сфотографували новий HiPhi Z. Авангардний китайський електромобіль є рідкістю в Україні, проте офіційно продавався в Європі. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

HiPhi Z – продукт китайської компанії Human Horizons, яка недавно збанкрутувала. Україні ця модель продається неофіційно і коштує від 72 000 до 96 500 доларів.

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Китайський електромобіль HiPhi Z сягає понад 5 м у довжину і вирізняється агресивним рубаним дизайном у стилістиці кіберпанк. Авто не має заднього скла, а задні двері відкриваються проти руху (і мають електропривід). Також встановлені спеціальні діодні панелі, на які можна виводити різноманітні зображення чи написи.

Салон HiPhi Z оздоблений шкірою, алькантарою та алюмінієм. Усі покази виводяться на великий поворотний тачскрін. Модель випускали у версіях на 4 та 5 місць. Вона оснащена електроприводом і масажем сидінь, панорамним дахом, вбудованим відеореєстратором та системою напівавтономного руху.

Центральний дисплей може повертатися Модель випускали у версіях на 4 і 5 місць

Новий HiPhi Z оснащений повнопривідною установкою на 672 к. с. і 800 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Батарея ємністю 120 кВт∙год забезпечує запас ходу в 705 км. Крім того, китайський електромобіль оснащений пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.

Між іншим, недавно в Києві бачили найпотужніший і найшвидший Range Rover вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Також Фокус розповідав, що у столиці сфотографували рідкісне спортивне авто ще однієї збанкрутілої марки.