Розвиває 320 км/год: представлено найшвидше броньоване авто у світі (фото)
Новий Lucid Air Sapphire отримав композитну броню та куленепробивні вікна. Електрокар потужністю 1250 сил здатен розвинути швидкість понад 320 км/год.
Електромобіль Lucid Air отримав броньовану модифікацію. Розкішний седан доопрацювали в американській компанії U.S. Armor Group. Про це повідомляється на сайті Carscoops.
За основу для проєкту взяли топовий електрокар Lucid Air Sapphire із трьома моторами загальною потужністю 1250 сил. Він отримав досить легке бронювання, яке захищає від обстрілу з пістолета чи револьвера калібром 44 Magnum.Важливо
Новий Lucid Air Sapphire оснастили композитною бронею (вона легша і в 10 разів міцніша за балістичну сталь) та куленепробивними вікнами. Крім того, встановили захист для Wi-Fi в авто від зовнішнього втручання та набір сканерів, які збирають найрізноманітнішу інформацію та аналізують її на наявність загроз. За доплату пропонують електрошок ери в дверних ручках, розпилювачі перцевого газу та приховані бійниці.
Маса Lucid Air Sapphire зросла всього на 175 кг, тому електрокар здатен розвинути понад 320 км/год (стандартна модель розганяється до 330 км/год). Це найшвидше броньоване авто у світі. Його ціна стартує з 475 000 доларів.
Між іншим, раніше в США створили ще й перший броньований суперкар потужністю 1000 сил.
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