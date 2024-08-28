Розвиває 320 км/год: представлено найшвидше броньоване авто у світі (фото)

Новий Lucid Air Sapphire отримав композитну броню та куленепробивні вікна. Електрокар потужністю 1250 сил здатен розвинути швидкість понад 320 км/год.

Related video

Електромобіль Lucid Air отримав броньовану модифікацію. Розкішний седан доопрацювали в американській компанії U.S. Armor Group. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Для доопрацювання обрали 1250-сильний варіант Lucid Air Sapphire Фото: Lucid Motors

За основу для проєкту взяли топовий електрокар Lucid Air Sapphire із трьома моторами загальною потужністю 1250 сил. Він отримав досить легке бронювання, яке захищає від обстрілу з пістолета чи револьвера калібром 44 Magnum.

Ціна броньованого авто стартує з $475 000 Фото: Lucid Motors

Важливо

Броня, тепловізор і 700 сил: у США створили ідеальний позашляховик для України (фото)

Новий Lucid Air Sapphire оснастили композитною бронею (вона легша і в 10 разів міцніша за балістичну сталь) та куленепробивними вікнами. Крім того, встановили захист для Wi-Fi в авто від зовнішнього втручання та набір сканерів, які збирають найрізноманітнішу інформацію та аналізують її на наявність загроз. За доплату пропонують електрошок ери в дверних ручках, розпилювачі перцевого газу та приховані бійниці.

Авто отримало композитну броню та куленепробивні вікна Фото: Lucid Motors

Маса Lucid Air Sapphire зросла всього на 175 кг, тому електрокар здатен розвинути понад 320 км/год (стандартна модель розганяється до 330 км/год). Це найшвидше броньоване авто у світі. Його ціна стартує з 475 000 доларів.

Між іншим, раніше в США створили ще й перший броньований суперкар потужністю 1000 сил.

Також Фокус писав, що в Києві бачили футуристичний китайський електромобіль за $72 000.