Развивает 320 км/ч: представлено самое быстрое бронированное авто в мире (фото)

Новый Lucid Air Sapphire получил композитную броню и пуленепробиваемые окна. Электрокар мощностью 1250 сил способен развить скорость более 320 км/ч.

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Электромобиль Lucid Air получил бронированную модификацию. Роскошный седан доработали в американской компании U.S. Armor Group. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Для доработки выбрали 1250-сильный вариант Lucid Air Sapphire для доработки Фото: Lucid Motors

За основу для проекта взяли топовый электрокар Lucid Air Sapphire с тремя моторами общей мощностью 1250 сил. Он получил достаточно легкое бронирование, которое защищает от обстрела из пистолета или револьвера калибром 44 Magnum.

Цена бронированного авто стартует с $475 000 Фото: Lucid Motors

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Новый Lucid Air Sapphire оснастили композитной броней (она легче и в 10 раз прочнее баллистической стали) и пуленепробиваемыми окнами. Кроме того, установили защиту для Wi-Fi в авто от внешнего вмешательства и набор сканеров, которые собирают самую разнообразную информацию и анализируют ее на наличие угроз. За доплату предлагают электрошокеры в дверных ручках, распылители перцового газа и скрытые бойницы.

Авто получило композитную броню и пуленепробиваемые окна Фото: Lucid Motors

Масса Lucid Air Sapphire выросла всего на 175 кг, поэтому электрокар способен развить более 320 км/ч (стандартная модель разгоняется до 330 км/ч). Это самое быстрое бронированное авто в мире. Его цена стартует с 475 000 долларов.

Между прочим, ранее в США создали еще и первый бронированный суперкар мощностью 1000 сил.

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