Развивает 320 км/ч: представлено самое быстрое бронированное авто в мире (фото)
Новый Lucid Air Sapphire получил композитную броню и пуленепробиваемые окна. Электрокар мощностью 1250 сил способен развить скорость более 320 км/ч.
Электромобиль Lucid Air получил бронированную модификацию. Роскошный седан доработали в американской компании U.S. Armor Group. Об этом сообщается на сайте Carscoops.
За основу для проекта взяли топовый электрокар Lucid Air Sapphire с тремя моторами общей мощностью 1250 сил. Он получил достаточно легкое бронирование, которое защищает от обстрела из пистолета или револьвера калибром 44 Magnum.Важно
Новый Lucid Air Sapphire оснастили композитной броней (она легче и в 10 раз прочнее баллистической стали) и пуленепробиваемыми окнами. Кроме того, установили защиту для Wi-Fi в авто от внешнего вмешательства и набор сканеров, которые собирают самую разнообразную информацию и анализируют ее на наличие угроз. За доплату предлагают электрошокеры в дверных ручках, распылители перцового газа и скрытые бойницы.
Масса Lucid Air Sapphire выросла всего на 175 кг, поэтому электрокар способен развить более 320 км/ч (стандартная модель разгоняется до 330 км/ч). Это самое быстрое бронированное авто в мире. Его цена стартует с 475 000 долларов.
Между прочим, ранее в США создали еще и первый бронированный суперкар мощностью 1000 сил.
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