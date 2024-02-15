Броня, тепловізор і 1000 сил: представлено найнеймовірніший суперкар у світі (фото)

Rezvani Beast — перший у світі серійний бройований суперкар. Автомобіль оснащений 1000-сильним V8 твін-турбо і стартує до 100 км/год за 2,5 с.

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Американська компанія Rezvani презентувала свою нову модель Beast. Нетиповий суперкар надходить у продаж за ціною від 485 000 доларів. Про авто розповіли на сайті виробника.

Суперкар побудований на базі Chevrolet Corvette

Новий Rezvani Beast побудований на базі Chevrolet Corvette C8, але кардинально перероблений. Він віддалено нагадує модель-донор за дизайном, хоча в зовнішньому вигляді стало більше рубаних поверхонь. До того ж, усі кузовні панелі нові та виконані з карбону, що знизило масу авто до 1340 кг.

За доплату авто бронюють

У Rezvani Beast виражений "ніс", тоненькі фари і ліхтарі. Двері суперкара піднімаються вгору.

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У салоні спорідненість із Corvette найбільше помітна, проте змінена центральна консоль, а кермо зрізане зверху. Проте найбільше вражають опції для авто.

Кермо суперкара зрізане зверху

Зокрема, Rezvani Beast — перший у світі серійний суперкар із бронею. Її пропонують разом із куленепробивним склом за доплату в $55 000.

Потужність 6,2-літрового мотора підняли до 1000 сил

А за $45 000 доступний пакет 007, що охоплює тепловізор, протигази, електрошокери в дверних ручках, захист від електромагнітного імпульсу і розпилювач перцевого газу. Крім того, такий суперкар оснащений сиреною, проблисковими маячками і гучномовцем.

6,2-літровий V8 Corvette доповнили двома турбінами, що збільшило його віддачу до 1000 к. с. і 1190 Нм. Характеристики розкрили тільки для стандартної версії Rezvani Beast: вона розганяється до 100 км/год за 2,5 с і долає ¼ милі (402 м) за 9,6 с. Броньований варіант важчий і, відповідно, повільніший.

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