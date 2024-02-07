Перший у світі суперкар: найзнаменитіший Mercedes відзначає 70-річчя (фото)
Mercedes-Benz 300 SL першим у світі отримав інжекторний двигун і був найшвидшим авто свого часу, проте прославився насамперед завдяки незвичайним дверям типу "крило чайки".
У ці дні свій 70-річний ювілей відзначає легендарний Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Ця модель прославилася дизайном, характеристиками та інноваційними технічними рішеннями, і саме її нерідко називають першим в історії суперкаром. Фокус розповість історію знаменитого авто.
Ідея створення Mercedes-Benz 300 SL народилася в 1950 році. Післявоєнна Німеччина ще лежала в руїнах, а керівництво Mercedes вже хотіло відродити колишню славу в перегонах. Для цього команда інженерів на чолі з Рудольфом Уленхаутом розробила купе W194. Автомобіль вирізнявся дверцятами, що піднімаються вгору. Зробили це не для краси, просто конструкція кузова передбачала занадто високі пороги. Зі звичайними дверима сісти в автомобіль було б дуже складно і незручно.
Mercedes-Benz W194 чудово себе зарекомендував — переміг у 24-годинних перегонах у Ле-Мані 1952 року та мексиканському ралі Carrera Panamericana. Однак він би так і залишився б суто гоночним авто, якби не американський дилер Mercedes-Benz Максиміліан Гоффман. Саме він запропонував перетворити спорткар на іміджеву серійну модель.
Mercedes-Benz 300 SL дебютував 6 лютого 1954 року на автошоу в Нью-Йорку. Публіку вразило обтічне сріблясте купе з незвичними дверцятами, що піднімаються. До слова, саме завдяки їм авто одразу отримало прізвисько Gullwing ("крило чайки"). Покупець мав можливість обирати сталевий або легкий алюмінієвий кузов.
Не менш прогресивним був і двигун. Щоб трилітрова шістка стала потужнішою, її вперше у світі обладнали безпосереднім упорскуванням палива. Потужність становила 215 к. с., що давало змогу розганятися до 100 км/год за 8 с і розвивати 245 км/год. Mercedes 300 SL Gullwing офіційно став найшвидшим серійним автомобілем у світі.
Звісно, купе виявилося недешевим — коштувало як сім масових Volkswagen Beetle. Його салон обшили дорогою шкірою, а комплектація включала в себе набір фірмових валіз. Щоб посадка і висадка були ще зручнішими, кермо зробили відкидним.
Попри високу вартість, замовлень на суперкар Mercedes 300 SL Gullwing вистачало. За три роки виготовили 1400 купе, з яких 1100 — опинилися в США. З'явилася і 290-сильна гоночна версія SLR, на якій британський гонщик Стірлінг Мосс виграв легендарне 1600-кілометрове ралі Mille Miglia в Італії.
У 1957 році купе припинили випускати, натомість представили родстер Mercedes-Benz 300 SL. Він мав звичайні двері, але натомість отримав передні дискові гальма. Цікаво, що кабріолет виявився популярнішим, адже виготовили майже 2000 машин.Важливо
Mercedes-Benz 300 SL став справді культовим і допоміг німецькій марці відродитися. Серед його власників — актори Софі Лорен, Елізабет Тейлор, Пол Ньюмен і Кларк Гейбл, художник Пабло Пікассо, модельєр Ральф Лорен і навіть Микита Хрущов.
Нині такий суперкар Mercedes у хорошому стані коштує не менше мільйона доларів. А одне з двох купе Mercedes 300 SLR у 2022 році було продано за $142 мільйони — це найдорожче авто всіх часів і народів.
До слова, нинішнього року ювілей свого першого автомобіля відзначає і Opel.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився суперкар Aston Martin з мотором Mercedes.