Від швейної машинки до електрокара: Opel святкує ювілей (фото)

Opel прославився завдяки масовим недорогим моделям, випущених мільйонними тиражами. Разом з тим, у лінійці марки були і представницькі моделі, і спорткари.

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У ці дні Opel відзначає 125-річчя початку виробництва автомобілів. Це одна з найстаріших автокомпаній у світі, яка випустила вже 75 мільйонів машин. Фокус розповість її історію.

Брати Опель Фото: Stellantis

Насправді компанія Adam Opel AG набагато старша, адже з'явилася вона в 1862 році. Річ у тім, що Адам Опель спочатку заснував підприємство з випуску швейних машинок, а його п'ять синів розширили бізнес. Два десятиліття потому Карл Опель взявся за виробництво велосипедів, а в 1899 році за ініціативою Вільгельма Опеля брати зайнялися автомобілями.

Перший Opel Motorwagen 1899 року Фото: Stellantis

21 січня 1899 року брати Опель придбали у Фрідріха Лутцмана автомобільну фабрику і налагодили випуск первістка Opel Motorwagen. Загалом випустили 65 таких авто потужністю 3 к. с.

Opel 4/8 PS називали Doktorwagen Фото: Stellantis

У 1902 році з'явилася перша модель власної розробки 10/12 PS, а через три роки представили розкішний 35/40 PS. З 1909 року стартувало виробництво недорогого Opel 4/8 PS, який прозвали Doktorwagen ("авто лікаря"), адже простий і надійний автомобіль виявився популярним у сільських лікарів.

Opel 4/8 PS 1924 року Фото: Stellantis

А Opel 5/14 PS 1914 року вивів марку в лідери німецького автопрому — за рік випустили 3335 авто. Перша світова війна змусила припинити випуск машин, а після її закінчення Opel довелося змінювати пріоритети. В умовах кризи почався випуск мотоциклів і дешевих бюджетних авто.

Ракетний Opel RAK2 1928 року Фото: Stellantis

Доступний 12-сильний Opel 4/12 PS 1924 року за 1990 марок став першою моделлю бренду, зібраною на конвеєрі. За 7 років випустили 120 тис. цих авто. Для економії їх фарбували тільки в зелений колір, тому в народі їх називали Laubfrosch ("деревна жабка").

Вантажівка Opel Blitz стала першою моделлю марки з логотипом у вигляді блискавки Фото: Stellantis

Утім, були в лінійці Opel навіть рекордні авто. У 1928 році побачив світ обтічний болід RAK 1 з ракетними двигунами, який досяг 230 км/год.

Opel Olympia 1935 року Фото: Stellantis

З 1929 року Opel став частиною General Motors. Американський концерн побудував новий завод у Бранденбурзі, де стартував випуск вантажівок Blitz. Саме на цій моделі вперше з'явився логотип у вигляді блискавки.

Opel Kapitän 1939 року Фото: Opel Розкішний Opel Admiral 1938 року Фото: Stellantis

Під крилом General Motors розробили ціле сімейство моделей з інноваційними несучими кузовами — доступні Olympia і Kadett, а також авто середнього класу Kapitan і представницький Super 6. Флагманом марки став розкішний Admiral.

Opel Kadett 1938 року перетворився на "Москвич-400" Фото: Opel

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Під час Другої світової Opel націоналізували і перевели на випуск військової техніки. Заводи марки сильно постраждали від бомбардувань, а підприємство в Бранденбурзі 1945 року розібрали і вивезли в Москву: на німецькому обладнанні почали випускати Opel Kadett під назвою "Москвич-400".

Opel Kapitän 1958 року в американському стилі Фото: Wikipedia

General Motors спочатку навіть розглядали можливість відмови від бренду, але все ж взялися відновити підприємства. З 1946 року відновили випуск довоєнних вантажівок Blitz, а рік потому — легкових Olympia і Kapitän.

Масовий Opel Kadett 1962 року Фото: Opel Флагманський Opel Diplomat 1965 року з V8 під капотом Фото: Opel

У 1953 році з'явилися повністю нові Opel Olympia Rekord і Kapitan з дизайном в американському стилі. Дуже успішним став новий Opel Kadett 1962 року — за три роки випустили 650 тис. цих авто.

Opel GT Фото: Stellantis

У 60-х з'явилося представницьке сімейство KAD — моделі Kapitan, Admiral і Diplomat зі строгим дизайном. Топові їхні версії комплектувалися 5,4-літровим V8 від Chevrolet Corvette і автоматичною КПП. А маленький спорткар Opel GT нагадував Corvette своїм обтічним дизайном з висувними фарами.

Opel Ascona Фото: Opel

У 70-х і 80-х Opel прославився недорогими масовими моделями: Kadett, Ascona, Rekord розходилися мільйонними тиражами. У 90-х на зміну їм прийшли добре знайомі в наших краях Opel Astra, Vectra і Omega, а ще лінійку марки поповнили обтічне купе Calibra і перший позашляховик Frontera.

Opel Vectra 1995 року Фото: Opel

А на початку XXI століття з'явилися оригінальніші моделі на кшталт великого хетчбека Signum, зарядженого мінівена Zafira OPC або середньомоторного спорткара Speedtser на базі Lotus Elise.

Opel Speedster

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Світова економічна криза змусила General Motors відмовитися від Opel — його викупила група PSA Peugeot Citroen. В її складі Opel увійшов до концерну Stellantis, а також повністю оновив свою лінійку. Поступово у всіх моделей марки з'являються електричні версії, а з 2028 року Opel перейде на випуск електрокарів.

Електромобіль Opel Mokka Фото: Stellantis

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