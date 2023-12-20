Спорткар для сім'ї: у Києві помітили рідкісний заряджений мінівен Opel (фото)

Заряджений мінівен Opel Zafira OPC оснащений 192-сильним турбомотором і здатний розвинути 220 км/год. Йому допрацювали ходову і змінили дизайн.

Related video

У Києві сфотографували Opel Zafira 2002 року в рідкісній версії OPC. Це один із небагатьох спортивних мінівенів, що випускалися в Європі. Знімки автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджена версія OPC (Opel Performance Center) з'явилася у Opel Zafira в 2001 році. Такі модифікації були у мінівена першого і другого покоління. Існували варіанти на 5 і 7 місць.

Конкретно цей Opel Zafira OPC належить до першої генерації моделі. Він оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 192 к. с. і 252 Н∙м. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,2 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Крім того, доопрацьовано ходову і гальма автомобіля.

Важливо

В Україні з'явився надпотужний британський електрокросовер із запасом ходу 650 км (фото)

Від стандартного Opel Zafira 2002 року варіант OPC відрізняється зміненою решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом і 17-дюймовими колісними дисками. У салоні мінівена замінені прилади та оздоблення, а кермо обшите перфорованою шкірою.

До слова, нещодавно дебютував новий Opel Zafira 2024. Мінівен може бути й електричним.

Також Фокус повідомляв, що в Україну привезли ексклюзивні Aston Martin 2000-х без пробігу.