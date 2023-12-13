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Авто

Opel презентував електричний мінівен із запасом ходу 350 км (фото)

Opel Zafira Electric, Opel Zafira, Opel Zafira 2024, новий Opel Zafira
Фото: Stellantis | У Opel Zafira нова передня частина

Мінівен Opel Zafira змінився зовні і всередині, а також отримав нові опції. Запас ходу 136-сильної електричної версії збільшено до 350 км.

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Новий Opel Zafira 2024 офіційно представлений. Великий мінівен пройшов модернізацію і з початку 2024 року надійде в продаж разом з молодшим братом Combo. Подробиці моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Opel Zafira 2024, Opel Zafira Electric, Opel Zafira, Opel Zafira, новий Opel Zafira Fullscreen
Запас ходу електрокара зріс до 350 км
Фото: Stellantis

Мінівен Opel Zafira дебютував в електричному виконанні — саме в такому вигляді він з'явиться на ринку Євросоюзу. В інших країнах (зокрема і в Україні) залишаться і дизельні версії моделі.

Новий Opel Zafira Electric зберіг 136-сильний мотор. На вибір запропоновано батареї ємністю 50 і 75 кВт∙год, причому в останньому випадку запас ходу зріс з 330 до 350 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 38-45 хвилин.

салон Opel Zafira, Opel Zafira Electric, Opel Zafira 2024, новий Opel Zafira Fullscreen
Центральний дисплей збільшено до 10 дюймів у діагоналі
Фото: Stellantis

Відрізнити Opel Zafira 2024 можна за зміненою передньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor — з новими діодними фарами і чорною вставкою замість решітки радіатора.

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Мінівен запропонований у стандартній (4,98 м) і подовженій (5,33 м) версіях місткістю до 9 осіб. Об'єм його багажника може сягати 4900 л.

У салоні Opel Zafira Electric — віртуальний щиток приладів і новий 10-дюймовий тачскрін з бездротовими Apple CarPlay і Android Auto. Серед опцій з'явилися матричні фари і ширококутна камера заднього виду.

салон Opel Zafira Electric, Opel Zafira, Opel Zafira 2024, новий Opel Zafira Fullscreen
Запропоновано версії місткістю до 9 осіб
Фото: Stellantis

Крім того, доступні 18 різних систем безпеки, включно з адаптивним круїз-контролем і системою розпізнавання дорожніх знаків.

До слова, Opel поряд з Peugeot і Citroen готує недорогі комерційні моделі вартістю від 12 000 євро.

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