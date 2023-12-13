Opel презентовал электрический минивэн с запасом хода 350 км (фото)

Минивэн Opel Zafira изменился внешне и внутри, а также получил новые опции. Запас хода 136-сильной электрической версии увеличен до 350 км.

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Новый Opel Zafira 2024 официально представлен. Большой минивэн прошел модернизацию и с начала 2024 года поступит в продажу вместе с младшим братом Combo. Подробности модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Запас хода электрокара вырос до 350 км Фото: Stellantis

Минивэн Opel Zafira дебютировал в электрическом исполнении – именно в таком виде он появится на рынке Евросоюза. В других странах (в том числе и в Украине) останутся и дизельные версии модели.

Новый Opel Zafira Electric сохранил 136-сильный мотор. На выбор предложены батареи емкостью 50 и 75 кВт∙ч, причем в последнем случае запас хода вырос с 330 до 350 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 38-45 минут.

Центральный дисплей увеличен до 10 дюймов в диагонали Фото: Stellantis

Отличить Opel Zafira 2024 можно по измененной передней части в фирменной стилистике Opel Vizor – с новыми диодными фарами и черной вставкой вместо решетки радиатора.

Важно

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Минивэн предложен в стандартной (4,98 м) и удлиненной (5,33 м) версиях вместительностью до 9 человек. Объем его багажника может достигать 4900 л.

В салоне Opel Zafira Electric – виртуальный щиток приборов и новый 10-дюймовый тачскрин с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Среди опций появились матричные фары и широкоугольная камера заднего вида.

Предложены версии вместительностью до 9 человек Фото: Stellantis

Кроме того, доступны 18 разных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и систему распознавания дорожных знаков.

К слову, Opel наряду с Peugeot и Citroen готовит недорогие коммерческие модели стоимостью от 12 000 евро.

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