Citroen, Peugeot и Opel предложат недорогие коммерческие фургоны за 12 000 евро

Коммерческие модели Citroen, Peugeot и Opel можно будет превратить в электромобили. Такие фургоны станут более доступной альтернативой новым грузовым электрокарам.

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Концерн Stellantis планирует дать вторую жизнь старым фургонам с дизельными двигателями. Их будет переделывать в электромобили. Об этом руководитель подразделения коммерческой техники Stellantis Ксавье Пежо заявил изданию Automotive News Europe.

Программа электрификации коммерческих авто стартует с 2024 года. Ее цель – сделать фургоны с нулевыми выбросами более доступными для бизнеса. Переделкой авто займется французская компания Qinomic, специализирующаяся на подобном тюнинге.

С учетом субсидии переделка обойдется в 12 000 евро Фото: Peugeot

Поначалу в электромобили будут превращать фургоны Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert. В случае успеха эксперимента перечень моделей будет расширен.

Заявлено, что переделка фургона в электромобиль будет стоить около 20 000 евро. Впрочем, в Stellantis надеются, что 40% этой суммы будут компенсировать государственные субсидии, то есть владельцам авто нужно будет заплатить только 12 000 евро. Новые электрическией фургоны гораздо дороже.

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Характеристики электрических Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert не раскрывают. Ксавье Пежо сказал, что их запас хода будет "достаточным".

Для справки: новые Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel Vivaro выпускают со 136-сильным электромотором и комплектуют батареями на 50 и 75 кВт∙ч. Запас хода составляет 224 и 350 км, соответственно.

К слову, ранее в электромобили начали переделывать классические Ford Mustang 60-х годов.

Также Фокус сообщал, что в Украине появится недорогой электромобиль Citroen.