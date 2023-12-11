От создателей лондонского такси: представлена роскошная электрическая "маршрутка" (фото)
Новый LEVC L380 — обтекаемый электрический минивэн с четырьмя рядами сидений. Он оснащен 272-сильным мотором и способен проехать 600 км без подзарядки.
Британская компания LEVC готовит новую модель L380. Футуристический электрический минивэн презентуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый LEVC L380 — большой минивэн с оригинальным обтекаемым дизайном. У него наклоненное лобовое стекло, высокая оконная линия и тоненькие диодные фары на всю ширину кузова.
Размеры LEVC L380:
- длина – 5316 мм;
- ширина – 1998 мм;
- высота – 1940 мм;
- колесная база – 3185 мм;
- масса – 2805 кг.
В салоне установлены четыре ряда сидений. На фото показали роскошную восьмиместную версию LEVC L380, хотя не исключено, что появятся и более доступные модификации на 10-12 мест.
Электромобиль LEVC L380 оснастят 272-сильным мотором, позволяющим развить 170 км/ч. Аккумуляторная батарея CATL на 120 кВт∙ч обеспечит запас хода в 600 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно будет за полчаса.
Компания LEVC (London Electric Vehicle Company) существует с 1919 года. Она известна, как производитель знаменитых лондонских такси. С 2012 года LEVC принадлежит китайскому концерну Geely. Новый LEVC L380 может стать своего рода бизнес-шатлом или подобием маршрутного такси.
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