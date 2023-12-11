От создателей лондонского такси: представлена роскошная электрическая "маршрутка" (фото)

Новый LEVC L380 — обтекаемый электрический минивэн с четырьмя рядами сидений. Он оснащен 272-сильным мотором и способен проехать 600 км без подзарядки.

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Британская компания LEVC готовит новую модель L380. Футуристический электрический минивэн презентуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый LEVC L380 — большой минивэн с оригинальным обтекаемым дизайном. У него наклоненное лобовое стекло, высокая оконная линия и тоненькие диодные фары на всю ширину кузова.

Электрокар получил 272-сильный мотор Фото: CarNewsChina

Размеры LEVC L380:

длина – 5316 мм;

ширина – 1998 мм;

высота – 1940 мм;

колесная база – 3185 мм;

масса – 2805 кг.

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В салоне установлены четыре ряда сидений. На фото показали роскошную восьмиместную версию LEVC L380, хотя не исключено, что появятся и более доступные модификации на 10-12 мест.

В салоне установлены четыре ряда сидений Фото: CarNewsChina

Электромобиль LEVC L380 оснастят 272-сильным мотором, позволяющим развить 170 км/ч. Аккумуляторная батарея CATL на 120 кВт∙ч обеспечит запас хода в 600 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно будет за полчаса.

Компания LEVC (London Electric Vehicle Company) существует с 1919 года. Она известна, как производитель знаменитых лондонских такси. С 2012 года LEVC принадлежит китайскому концерну Geely. Новый LEVC L380 может стать своего рода бизнес-шатлом или подобием маршрутного такси.

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