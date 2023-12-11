Від творців лондонського таксі: представлено розкішну електричну "маршрутку" (фото)

Новий LEVC L380 — обтічний електричний мінівен із чотирма рядами сидінь. Він оснащений 272-сильним мотором і здатний проїхати 600 км без підзарядки.

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Британська компанія LEVC готує нову модель L380. Футуристичний електричний мінівен презентують у 2024 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий LEVC L380 — великий мінівен з оригінальним обтічним дизайном. У нього нахилене лобове скло, висока віконна лінія і тоненькі діодні фари на всю ширину кузова.

Електрокар отримав 272-сильний мотор Фото: CarNewsChina

Розміри LEVC L380:

довжина — 5316 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1940 мм;

колісна база — 3185 мм;

маса — 2805 кг.

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У салоні встановлено чотири ряди сидінь. На фото показали розкішну восьмимісну версію LEVC L380, хоча не виключено, що з'являться і більш доступні модифікації на 10-12 місць.

У салоні встановлено чотири ряди сидінь Фото: CarNewsChina

Електромобіль LEVC L380 оснастять 272-сильним мотором, що дає змогу розвинути 170 км/год. Акумуляторна батарея CATL на 120 кВт∙год забезпечить запас ходу в 600 км, а зарядити її в швидкому режимі на 80% можна буде за півгодини.

Компанія LEVC (London Electric Vehicle Company) існує з 1919 року. Вона відома, як виробник знаменитих лондонських таксі. З 2012 року LEVC належить китайському концерну Geely. Новий LEVC L380 може стати свого роду бізнес-шатлом або подобою маршрутного таксі.

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