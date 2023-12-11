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Авто

Від творців лондонського таксі: представлено розкішну електричну "маршрутку" (фото)

LEVC L380, новий LEVC L380, китайський електромобіль
Фото: CarNewsChina | LEVC L380 — 5,3-метровий електричний мінівен

Новий LEVC L380 — обтічний електричний мінівен із чотирма рядами сидінь. Він оснащений 272-сильним мотором і здатний проїхати 600 км без підзарядки.

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Британська компанія LEVC готує нову модель L380. Футуристичний електричний мінівен презентують у 2024 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий LEVC L380 — великий мінівен з оригінальним обтічним дизайном. У нього нахилене лобове скло, висока віконна лінія і тоненькі діодні фари на всю ширину кузова.

новий LEVC L380, LEVC L380, китайський електромобіль Fullscreen
Електрокар отримав 272-сильний мотор
Фото: CarNewsChina

Розміри LEVC L380:

  • довжина — 5316 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • висота — 1940 мм;
  • колісна база — 3185 мм;
  • маса — 2805 кг.
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У салоні встановлено чотири ряди сидінь. На фото показали розкішну восьмимісну версію LEVC L380, хоча не виключено, що з'являться і більш доступні модифікації на 10-12 місць.

салон LEVC L380, новий LEVC L380, китайський електромобіль Fullscreen
У салоні встановлено чотири ряди сидінь
Фото: CarNewsChina

Електромобіль LEVC L380 оснастять 272-сильним мотором, що дає змогу розвинути 170 км/год. Акумуляторна батарея CATL на 120 кВт∙год забезпечить запас ходу в 600 км, а зарядити її в швидкому режимі на 80% можна буде за півгодини.

Компанія LEVC (London Electric Vehicle Company) існує з 1919 року. Вона відома, як виробник знаменитих лондонських таксі. З 2012 року LEVC належить китайському концерну Geely. Новий LEVC L380 може стати свого роду бізнес-шатлом або подобою маршрутного таксі.

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