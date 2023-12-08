На український ринок вийшла недорога комерційна модель Fiat: перші подробиці (фото)

Новий Fiat Doblo в Україні доступний у вантажній та вантажопасажирській версіях. Фургон оснащений економічним 1,5-літровим турбодизелем.

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В Україні надходить у продаж новий Fiat Doblo 2023. Третє покоління комерційної моделі вже привезли в нашу країну. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Модель оснащена 100-сильним турбодизелем Фото: Stellantis

Новий Fiat Doblo — близький родич Citroen Berlingo і Peugeot Rifter. Від побратимів він відрізняється дизайном передньої частини. Вантажопідйомність фургона становить 827 кг, а обсяг його вантажного відсіку — від 3,5 до 4 кубометрів.

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Купити Fiat Doblo в Україні можна у двомісній вантажній версії вартістю від 858 000 гривень та у п'ятимісному вантажопасажирському варіанті Crew Cab ціною від 945 000 гривень. Базова комплектація включає ABS, ESP, 2 подушки безпеки, кондиціонер, аудіосистему і круїз-контроль.

Базове оснащення включає кондиціонер і круїз-контроль Фото: Stellantis

Поки що новий Fiat Doblo доступний тільки з 1,5-літровим турбодизелем потужністю 100 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 148 км/год і витрачає в середньому 5,7 л на 100 км.

Втім, на сайті Fiat в Україні також анонсовано електричний варіант e-Doblo. Він оснащений 136-сильним мотором і має запас ходу 280 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий французький електромобіль із запасом ходу понад 400 км.

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